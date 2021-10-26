语言发展受影响 通过应用辅助自闭儿更主动与人沟通 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 林凯妃（右）能利用电脑的辅助及替代交流的应用与人沟通，她的母亲胡玉玲从中能更有效地了解她所要表达的意思和想法。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡辅助及替代交流组织会长陈雪颖受访时指出，自闭症孩童应趁早通过辅助工具来学习与他人交流，免得影响日后的语言发展与社交，但一些家庭或担心他人的异样眼光而不想使用辅助工具。自闭症影响部分孩子的语言发展，王诗雁的六岁女儿因这个情况还未能说话。但她在学习使用辅助及替代交流的应用后，会较主动地与家人交流，王诗雁也可以更好地理解女儿所要表达的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 辅助科技 辅助及替代交流 特需人士 年轻老板提供免费菜饭 供弱势者享用 引发全球供应链危机 集装箱货运到底怎么了？