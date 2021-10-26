语言发展受影响 通过应用辅助自闭儿更主动与人沟通

新加坡辅助及替代交流组织会长陈雪颖受访时指出，自闭症孩童应趁早通过辅助工具来学习与他人交流，免得影响日后的语言发展与社交，但一些家庭或担心他人的异样眼光而不想使用辅助工具。

自闭症影响部分孩子的语言发展，王诗雁的六岁女儿因这个情况还未能说话。但她在学习使用辅助及替代交流的应用后，会较主动地与家人交流，王诗雁也可以更好地理解女儿所要表达的。