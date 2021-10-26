应迁徙至非洲越冬 斑鹟疑迷路飞进我国丛林

一只本该迁徙到非洲越冬的斑鹟，不知为何半途迷路“下南洋”闯进新加坡丛林，在本地观鸟群体里引起一阵骚动。

肯特岗公园过去近两周因为一只斑鹟（Spotted Flycatcher）的出现，成为备受本地鸟类爱好者青睐的观鸟地点。

有35年观鸟经验的新加坡自然协会鸟类组主席陈锦昌（48岁）受访时说，这只斑鹟最早在本月15日被人发现，并由一些鸟类爱好者拍下照片上传至网络。