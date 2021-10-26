应迁徙至非洲越冬 斑鹟疑迷路飞进我国丛林 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 摄影 / 李天锜 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 斑鹟通常会在八九月份开始从北半球繁殖地迁徙至非洲越冬，但这只斑鹟可能中途迷路，在肯特岗公园休息补充体力。（李天锜摄） 字体大小: 小 中 大 一只本该迁徙到非洲越冬的斑鹟，不知为何半途迷路“下南洋”闯进新加坡丛林，在本地观鸟群体里引起一阵骚动。肯特岗公园过去近两周因为一只斑鹟（Spotted Flycatcher）的出现，成为备受本地鸟类爱好者青睐的观鸟地点。有35年观鸟经验的新加坡自然协会鸟类组主席陈锦昌（48岁）受访时说，这只斑鹟最早在本月15日被人发现，并由一些鸟类爱好者拍下照片上传至网络。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 斑鹟 候鸟 肯特岗公园 年轻老板提供免费菜饭 供弱势者享用 引发全球供应链危机 集装箱货运到底怎么了？