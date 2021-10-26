曾锦宏起初把创业想法与家人分享时遭到强烈的反对，甚至被“赶出家门”。他得到家人认同后，却因无法兼顾生意与学业，被诊断出患有抑郁症，最后他毅然退学，全心投入事业。

还在念书就开始创业，家人无法理解将他“逐出家门”，后来又因无法兼顾学业而不得不选择退学，甚至患上抑郁症，曾锦宏回想起当初异常坎坷的创业经历仍万分感慨。

现年20岁的曾锦宏去年原本还在新加坡理工学院读书，看到许多刚起步的自由职业者在线上线下苦苦寻找工作机会却仍无果，让他萌发创业念头，为自由业者设立一个专门的网络平台，在求职者和雇主之间搭建一道桥梁。

“如果没有人提供这样的平台给那些自由业者的话，我就去创造一个平台给他们。”

但当曾锦宏把这样的创业想法与家人分享时，却遭到了强烈的反对，甚至被“赶出家门”。在有家归不得的那段时间，他躲在学校过夜，也曾到朋友们的家借住。一个星期后，家人的一通电话把他叫回了家。

“我觉得我的家人大多数时候是非常支持我的，但因为他们本身是传统的商人，所以不了解这个平台可以怎样赚到钱，他们只是不想我受伤。”

得到家人的认同后，曾锦宏准备大展拳脚。然而，随着时间的推移，须要兼顾学业的他开始面对巨大的压力。他渐渐发现自己在上课时无法专心，脑海里总是想着生意上的事，而在处理公事时，又总被还未完成的功课所困扰。

后来被诊断出患有抑郁症时，他知道一定要在这两者之间做出选择了。

“我当时问我自己，如果放弃了学业，未来会怎样？如果现在放弃了事业，我又会怎样？”最终曾锦宏今年毅然决定退学，全身心投入发展自己的事业。

他觉得，如果就此放弃刚建立的事业，自己可能会错失良机，而学校不会“逃跑”，想要继续进修的话，还是可以回去。

目前曾锦宏的精神状态已经恢复，同时坚持经营着拥有约1300名用户的Glance平台，为本地的自由业者提供更多社交与工作的机会。