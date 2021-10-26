三男涉制逃跑计划 助董事潜逃索50万

两名男子因非法收取万字票和提供非法线上赌博服务而被警方调查，结果查出两人和另一名男子串谋制定逃跑计划，企图帮涉及10亿骗案的公司董事潜逃出国，以换取50万元酬劳，三人今早（10月26日）被控上庭。

三人今早被控

根据警方发出的文告，警方早前针对37岁男子和63岁男子涉及远程赌博的案件展开调查时，进一步发现两人被指有计谋要帮涉及10亿骗案的公司董事黄有志弃保潜逃，而另一名31岁男子也涉及参与该计划，三人今早被控上国家法院。

黄有志是Envy Asset Management私人有限公司（EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（EGT）的董事，他被指从2017年10月至2021年2月期间，欺骗约958名投资者投入逾10亿元到镍（nickel）贸易投资计划。高庭后来下令清盘Envy公司。

余伟忠（37岁）、丁国楚（63岁）和潘冠伟（31岁）被指得知黄有志被警方调查和被控上庭后，密谋要为对方提供“潜逃方案”。

他们今早各面对一项妨碍司法公正的控状，指三人在今年4月企图通过多人联系黄有志，余伟忠也涉嫌指示丁国楚找寻逃跑出境的途径。

根据早前报道，控方今年7月在庭上揭露当局掌握的资料显示，三人曾商议拟定潜逃计划帮黄有志通过陆路或海路潜逃到马国，相信以此可以换取50万元酬劳，但他们在接受调查前并未联系上黄有志。

黄有志的代表律师当时反驳说，不清楚三人从何听闻黄有志有意潜逃的“谣言”，实际上完全没有依据。（部分人名译音）

完整报道，请翻阅2021年10月26日的《联合晚报》。