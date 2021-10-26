称因疫情被陪酒女抛弃 商人要索回包养费

男商人申诉，三年内为陪酒女花了10万元，一场疫情导致自己生意陷入危机，岂料陪酒女竟疏远他，因此欲索回包养费。

旅游业男商人大维（假名，52岁）近日联系上《新明日报》，称于2018年，在如切一带认识了在KTV工作的35岁“陪酒女”，对方来自福建。

“开始时，我除了每次给100至200元的小费，也请对方吃饭和送礼物。”

大维表示，女郎起初对自己关怀备至，聊天问候，还会煲汤给他喝。

“她每天放工回家还会报平安，甚至提醒我过年要多回父母亲家陪伴长辈。我也带过她见母亲，大家相处得不错。”

不久后，大维向女郎表示，想要与妻子离婚，再迎娶她过门。“她表示我们年龄相差太远，怕父亲不同意，之后又对我说，只要我能好好照顾她，会尝试说服。”

过去3年来，大维称对女郎几乎有求必应，无论是对方在家乡欠债，又或者需要钱装修时，他都会掏腰包，每次给300至6000元不等。他也向记者出示了近40张汇款记录，称前后汇了4万多元给女郎家乡的银行户头。

“加上送的礼物，我在她身上花了整10万元。”

好景不长，疫情暴发后，大维的旅游业生意严重受影响，收入从每月1万多元，变成目前的1000多元。“当我不再给钱她时，她就跟我疏远，连普通朋友见面吃饭也不肯应约。现在还说要找一个跟自己年纪相若的人为伴。”

陪酒女：从未答应结婚 他“活在自己的世界里”

《新明日报》记者联系上涉事的陪酒女，她表示大维追求了8个月，才答应跟他在一起。

“我从一开始就明确表明，双方相差20岁，我不可能跟他结婚，也不会介入他家庭。”

关于汇款和送礼一事，她坦诚说，自己曾跟商人说每月需要一笔生活费，对方自愿付出。

她也说，这次是商人自己提出分手，但又继续纠缠，还曾拿着照片到她工作的地方说闲话。

“他活在自己世界，让我无法跟他相处。我也会依仗法律保护自己。”

她认为商人分手后的举动，以及提出的两个条件很不可理喻。

完整报道，请翻阅2021年10月26日的《新明日报》。