顾客上门叫不醒 老猪肉贩档口过世

天亮后迟迟没开档，顾客上门买肉，发现老猪肉贩“睡”在摊位里叫不醒，隔壁摊贩得知后报警，证实老猪肉贩已经死在摊位里。

这起事件发生在今早（10月26日）7时25分，地点是位于锦茂路第20座的巴刹兼熟食中心，死者是在巴刹里售卖冷冻猪肉的72岁摊主张焕芝。

《联合晚报》接获通报后赶到现场时，数名警察还在封锁范围里展开调查，不少公众则站在封锁线外议论纷纷。到了10点左右，一辆黑车抵达现场，仵作跟着把尸体抬上车载走。

蔬果摊老板付先生（78岁）告诉《联合晚报》，不幸过世的猪肉摊贩今年72岁，大家都叫他“阿伯”，他在过去五六年都在摊位过夜，平日一大清早便会在摊位忙前忙后，但今早迟迟未见到他的身影，只是其他摊贩们忙着开摊张罗生意，即便猪肉摊迟迟没动静，大家也没有察觉异样。

直到早上7点多，一名常客上门买肉，看到阿叔背着身子躺在摊位内的地板上，一动也没动。常客起初以为他在熟睡，于是大声呼喊，发现他一点反应都没有，所以才跑进摊位查看。

旁边的鱼摊老板听见后也跑到隔壁摊查看，发现死者叫不醒，全身看似僵硬，大家于是立刻报警。警方和救护人员到场后检查死者，证实死者已经断气。

警方受询时证实今早7时20分接到一起非自然死亡案件的报案，一名72岁男子倒在摊位里，救护人员到场后证实男子已死。警方的初步调查已经排除他杀可能性，调查仍在进行中，死者的死因也有待确定。

完整报道，请翻阅2021年10月26日的《联合晚报》。