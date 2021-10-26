年轻老板提供免费菜饭 供弱势者享用

来自马来西亚的27岁杂菜饭摊老板，不忘多年前只身来新加坡打拼，月薪仅1100元省吃俭用的辛苦日子。如今自己当了老板，决定伸出援手请有需要的人免费吃饭，填饱肚子继续奋斗下去。

盛港康埔桦连路（Compassvale Link）第267座多层停车场底层喜多福食阁里的一个杂菜饭摊，为了帮助居民渡过难关而推出免费餐食供有需要的人享用。