年轻老板提供免费菜饭 供弱势者享用 订户 来自 / 联合晚报 文 / 杨雯婷 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年10月26日 3:17 PM 张腾文（27岁，右）七年前从彭亨州到新加坡当杂菜饭摊厨师的月薪只有1100元，如今创业，希望回馈社会，帮助需要的人免费吃饭，填饱肚子继续奋斗下去。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 来自马来西亚的27岁杂菜饭摊老板，不忘多年前只身来新加坡打拼，月薪仅1100元省吃俭用的辛苦日子。如今自己当了老板，决定伸出援手请有需要的人免费吃饭，填饱肚子继续奋斗下去。盛港康埔桦连路（Compassvale Link）第267座多层停车场底层喜多福食阁里的一个杂菜饭摊，为了帮助居民渡过难关而推出免费餐食供有需要的人享用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 免费 老板 杂菜饭 Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回 本地成功繁殖濒危细纹斑马