年轻老板提供免费菜饭 供弱势者享用

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来自 / 联合晚报

文 /
杨雯婷

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年10月26日 3:17 PM

张腾文（27岁，右）七年前从彭亨州到新加坡当杂菜饭摊厨师的月薪只有1100元，如今创业，希望回馈社会，帮助需要的人免费吃饭，填饱肚子继续奋斗下去。（陈斌勤摄）
张腾文（27岁，右）七年前从彭亨州到新加坡当杂菜饭摊厨师的月薪只有1100元，如今创业，希望回馈社会，帮助需要的人免费吃饭，填饱肚子继续奋斗下去。（陈斌勤摄）

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来自马来西亚的27岁杂菜饭摊老板，不忘多年前只身来新加坡打拼，月薪仅1100元省吃俭用的辛苦日子。如今自己当了老板，决定伸出援手请有需要的人免费吃饭，填饱肚子继续奋斗下去。

盛港康埔桦连路（Compassvale Link）第267座多层停车场底层喜多福食阁里的一个杂菜饭摊，为了帮助居民渡过难关而推出免费餐食供有需要的人享用。

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