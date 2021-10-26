一文掌握各电力零售商价格配套

自10月13日以来，本地至少五家电力零售商——iSwitch、Ohm Energy、 百胜电力供应（Best Electricity）、UGS Energy和Silvercloud Energy宣布退出。仍在市场内的电力零售商如何调整电力配套？不同商家的配套价格如何？zaobao.sg 为你整理相关价格配套，协助你更好地做出选择！

在公开电力市场中，电力零售商家的定价反映市场状况、竞争力及生产电力所需的短期成本。电力零售商通常是发电机零售上或独立零售商家。通过在市场上批量购买电力，其价格取决于市场的供应与需求。如果电力生产量超过需求，零售商家所制定的电价将低于管制电价。

应该选择哪一个电力配套？

目前，共有两种标准电力配套（Standard Price Plans），其中包括“固定价格配套”（Fixed Price Plan）和“受管制价格折价配套”（Discount Off the Regulated Tariff Plan）。

新能源服务有限公司（SP Group）的受管制电价（regulated tariff）反映了新加坡长期生产及运输电力所需的成本，如建设和运营供电厂、电网维护等。

如果民众希望在合同期间支付恒定不变的电费价格，可以选择“固定价格配套”。但是，由于规定的电费价格每季度调整，有可能出现支付电价高于规定价格的情况。

如果民众不介意在低于规定电价的基础上，每季度电价出现波动可以选择“受管制价格折价配套”，在合约期间享有固定的折扣优惠。

对比各电力零售商所提供的“固定价格配套”，Geneco提供的半年及一年合约的价格最便宜，均为每千瓦时 25.10分。另外，Geneco也提供最低的两年合约配套价格即每千瓦时25.50分。

对比各电力零售商所提供的“受管制定价折扣优惠配套”，圣诺哥能源（Senoko Energy）提供最高一年合约管制价格折扣：6%。目前，不同电力零售商提供的一年合约管制价格折扣多为 3%。

另外，目前仅有优联电力（Union Power） 提供半年合约。

如果想要了解更多细节，可上网到compare.openelectricitymarket.sg，在输入基本信息后点击“Fact Sheet”（说明书），了解各电力零售商所提供的具体配套及签约细节。

同时，民众也可留意不同零售商家进行的促销活动，如信用卡回扣、账单回赠等以便做出更明智的选择。