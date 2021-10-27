下月8日起 澳洲瑞士加入接种者旅游走廊行列

加上澳洲和瑞士，与我国开展疫苗接种者旅游走廊计划的国家将增加至13个，每天能通过此计划到访我国的旅客也将从原本的3000人增加至4000人。

新加坡与澳大利亚和瑞士即将开通冠病疫苗接种者旅游走廊，旅客可从11月8日起通过这项计划入境我国。

加上澳洲和瑞士，与我国开展疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划的国家将增加至13个，每天能通过此计划到访我国的旅客也将从原本的3000人增加至4000人。

有意通过VTL入境我国的短期旅客和长期证件持有者可从11月1日起申请疫苗接种者通行证。新加坡公民和永久居民返新时则无须申请。

交通部长易华仁昨天（10月26日）接受媒体访问时指出，我国必须通过VTL等计划不断努力开放边境，同时确保公共卫生措施到位，才能继续成为具连接性的国际航空与商业枢纽。

他也透露，我国正与其他伙伴，包括区域邻国就互相安全重开及恢复紧密连接性进行商讨。“希望这些讨论能尽快有结果。”

通过VTL，已完成冠病疫苗接种的旅客入境我国后不必隔离，但须在出发前和抵境时接受检测，他们也只能乘搭专属的VTL航班。

瑞士已允许完成接种的新加坡旅客入境，这意味着两国人民往返时都不必隔离。

澳洲则尚未完全开放，VTL实行初期只有已完成接种的澳洲公民、永久居民及家属能通过这项计划入境澳洲。学生和商务旅客须等相关当局敲定安排，休闲旅客则最快12月才获准入境。

新加坡民航局指出，新加坡和澳洲是长期的合作伙伴。澳洲在疫情前是樟宜机场10大市场之一，前年的旅客人数占机场抵新总乘客量约4％。

民航局文告说，“VTL可允许住在澳洲的5万多名新加坡人以及旅居我国的2万5000多名澳洲人民，在分开近两年后与家人团聚。”

瑞士则是我国10大贸易和服务伙伴之一，本地也有超过1000家瑞士企业以及约3000名瑞士专才。民航局指出，由于瑞士连接至其他加入VTL的欧洲国家，这会为旅客提供更多跨境旅游选项，也能促进欧洲和新加坡之间的亲友探访以及商务和休闲旅游。

5100人通过VTL入境 当中发现五起病例

根据民航局数据，至今已有超过5100人通过VTL入境我国，当中发现五起冠病确诊病例。

截至前晚11时59分，民航局已分别向文莱和德国的旅客发出290张和6226张通行证，允许他们在9月8日至11月30日之间入境我国。当中分别已有152人和3610人来新。

VTL计划本月19日扩大到八个欧美国家后，有8583人获得通行证，其中人数最多的是英国，共有3155人。通行证持有者获准在10月19日至11月30日之间入境我国，当中已有1372人抵新。这项计划将在11月15日扩大至韩国。

国际航空运输协会（IATA）亚太区副总裁吴仕绵对我国进一步扩大VTL表示欢迎。吴仕绵认为，这反映更多人对于通过接种疫苗和检测来促进免隔离旅游，感到更有信心。

他同时呼吁我国放宽VTL的人数限制。他指出，限制人数会拖慢旅游复苏速度，航空公司也无法有效填满班机可接载的人数。“如果不为人数设限并放宽检测要求，航空和旅游业就能更快速复苏。”