李总理：亚细安须逐步开放经济安全恢复旅行

来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2021年10月27日 5:00 AM

李显龙总理昨天通过视讯方式出席亚细安峰会。他在会上呼吁亚细安各成员国在控制好冠病疫情的同时逐步重新开放经济和恢复安全旅行，并宣布我国将向亚细安捐出疫苗和医护用品。（通讯及新闻部提供）
李显龙总理昨天通过视讯方式出席亚细安峰会。他在会上呼吁亚细安各成员国在控制好冠病疫情的同时逐步重新开放经济和恢复安全旅行，并宣布我国将向亚细安捐出疫苗和医护用品。（通讯及新闻部提供）

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亚细安各成员国在控制好冠病疫情的同时，须逐步重新开放经济和安全恢复旅行，才能从疫情中越战越勇，也变得更坚韧。

第38届和第39届亚细安峰会昨天通过视讯方式召开。李显龙总理在发言时，对“旅行走廊安排框架”（Travel Corridor Arrangement Framework）在本次峰会上获得正式采纳，以及亚细安将开发可互通的安全旅游数码解决方案表示欢迎。

亚细安10国去年在越南河内峰会上同意逐步建立“旅行走廊”，在防疫优先的前提下促进成员国之间的关键商务旅游，包括共同制定一套适用于旅客出境前和入境后的安全与健康措施。

李总理说：“在控制好冠病疫情的同时逐步重新开放经济和恢复安全旅行，是与冠病共存的重要一环。新加坡已经推出疫苗接种者旅游走廊计划，方便已经完成疫苗接种程序的游客入境免隔离。”

鼓励各方开发数码健康证书

新加坡也鼓励各方开发数码健康证书，作为检测和疫苗接种的凭证，以及进一步推进对这类证书的互相承认。“这将极大地为旅行提供便利。”

亚细安去年11月与中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰共同签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）计划在2022年1月生效，为签约国扩大经济空间，同时促进贸易和投资流量。李总理希望所有亚细安成员国与合作伙伴迅速核准RCEP，让协定能按计划生效。“协定对区域贸易和投资的信心有着提振效果，能为疫情后的经济复苏做出重大贡献。”

李总理也宣布，新加坡将把亚细安冠病应对基金所采购分配的冠病疫苗，捐给其他亚细安成员国和亚细安秘书处，同时将向亚细安公共卫生危机医药用品库捐出总值790万元的医护用品。

他指出，亚细安应在冠病疫苗分配、应对未来公共卫生危机和加强新增长领域这三个方面加强合作。“疫苗对阻断病毒传播链，以及预防重症和死亡发挥着至关重要的作用。新加坡作为全球冠病疫苗保障机制（COVAX）之友的联合主席，致力于推动疫苗多边主义，以及让所有国家公平公正地获得冠病疫苗。”

新加坡早前已经把通过COVAX获得的阿斯利康疫苗捐给印度尼西亚和泰国。

李总理说，新加坡支持亚细安拨款购买疫苗的决定，也做好准备和成员国合作确保本区域的疫苗分配工作能够迅速、公平地展开。“新加坡正在加强冷链物流服务，并扩大疫苗制造能力，目前也有三个新的疫苗生产设施正在筹备中。”

他也希望，亚细安国家能够展望未来，加强在数码化和信息及通信技术的应用等增长领域的合作。

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