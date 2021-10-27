李总理：亚细安须逐步开放经济安全恢复旅行

亚细安各成员国在控制好冠病疫情的同时，须逐步重新开放经济和安全恢复旅行，才能从疫情中越战越勇，也变得更坚韧。

第38届和第39届亚细安峰会昨天通过视讯方式召开。李显龙总理在发言时，对“旅行走廊安排框架”（Travel Corridor Arrangement Framework）在本次峰会上获得正式采纳，以及亚细安将开发可互通的安全旅游数码解决方案表示欢迎。

亚细安10国去年在越南河内峰会上同意逐步建立“旅行走廊”，在防疫优先的前提下促进成员国之间的关键商务旅游，包括共同制定一套适用于旅客出境前和入境后的安全与健康措施。

李总理说：“在控制好冠病疫情的同时逐步重新开放经济和恢复安全旅行，是与冠病共存的重要一环。新加坡已经推出疫苗接种者旅游走廊计划，方便已经完成疫苗接种程序的游客入境免隔离。”

鼓励各方开发数码健康证书

新加坡也鼓励各方开发数码健康证书，作为检测和疫苗接种的凭证，以及进一步推进对这类证书的互相承认。“这将极大地为旅行提供便利。”

亚细安去年11月与中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰共同签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）计划在2022年1月生效，为签约国扩大经济空间，同时促进贸易和投资流量。李总理希望所有亚细安成员国与合作伙伴迅速核准RCEP，让协定能按计划生效。“协定对区域贸易和投资的信心有着提振效果，能为疫情后的经济复苏做出重大贡献。”

李总理也宣布，新加坡将把亚细安冠病应对基金所采购分配的冠病疫苗，捐给其他亚细安成员国和亚细安秘书处，同时将向亚细安公共卫生危机医药用品库捐出总值790万元的医护用品。

他指出，亚细安应在冠病疫苗分配、应对未来公共卫生危机和加强新增长领域这三个方面加强合作。“疫苗对阻断病毒传播链，以及预防重症和死亡发挥着至关重要的作用。新加坡作为全球冠病疫苗保障机制（COVAX）之友的联合主席，致力于推动疫苗多边主义，以及让所有国家公平公正地获得冠病疫苗。”

新加坡早前已经把通过COVAX获得的阿斯利康疫苗捐给印度尼西亚和泰国。

李总理说，新加坡支持亚细安拨款购买疫苗的决定，也做好准备和成员国合作确保本区域的疫苗分配工作能够迅速、公平地展开。“新加坡正在加强冷链物流服务，并扩大疫苗制造能力，目前也有三个新的疫苗生产设施正在筹备中。”

他也希望，亚细安国家能够展望未来，加强在数码化和信息及通信技术的应用等增长领域的合作。