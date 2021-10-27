亚细安与大国接触时须团结 成为应对共同挑战中立平台

亚细安在与大国接触时须继续保持团结和加强其核心地位，形成一个更有凝聚力和信心的集体，并在尊重内部不同观点的同时对关键全球问题采取一致立场，成为同外部伙伴携手应对共同挑战时的中立平台。

李显龙总理昨天在亚细安峰会上发言时指出，过去一年亚细安继续面对地缘政治和强国竞争带来的严峻挑战，是充满了动荡的一年。“我们需要有效地应对这些挑战，继续成为促进信任与合作的平台，包括与大国之间的信任与合作，并保持作为开放和具包容的区域架构核心作用。”