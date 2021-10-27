亚细安与大国接触时须团结 成为应对共同挑战中立平台 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 亚细安在与大国接触时须继续保持团结和加强其核心地位，形成一个更有凝聚力和信心的集体，并在尊重内部不同观点的同时对关键全球问题采取一致立场，成为同外部伙伴携手应对共同挑战时的中立平台。李显龙总理昨天在亚细安峰会上发言时指出，过去一年亚细安继续面对地缘政治和强国竞争带来的严峻挑战，是充满了动荡的一年。“我们需要有效地应对这些挑战，继续成为促进信任与合作的平台，包括与大国之间的信任与合作，并保持作为开放和具包容的区域架构核心作用。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚细安峰会 李显龙总理 中美关系 亚细安中心地位 南中国海 Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回 本地成功繁殖濒危细纹斑马