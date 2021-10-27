开发本地清洁能源 科研人员探讨三巴旺地热能发电潜能 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 研究人员利用电脑模型估算，在三巴旺温泉区深度约两公里处，地热温度可能达到约150摄氏度。如果热能资源足够，就适合用于发电。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 能源市场管理局表示，新加坡位于地下热流高的地区，地下深处可能拥有优质地热资源。“新加坡北部和东部地区（包括三巴旺）已根据其较高的地表温度测量结果（即温泉），确定具有地热潜力。”有想过三巴旺温泉的地热能也能用来发电吗？政府正与科研人员合作探索本地北部和东部利用地热能发电的潜力，如果证实可行，地热能将可成为除太阳能以外我国本土清洁能源的新来源，并降低电力行业的碳排放。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 地热能 清洁能源 三巴旺温泉 德光岛 发电 SIEW EMA Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回 本地成功繁殖濒危细纹斑马