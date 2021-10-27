开发本地清洁能源 科研人员探讨三巴旺地热能发电潜能

能源市场管理局表示，新加坡位于地下热流高的地区，地下深处可能拥有优质地热资源。“新加坡北部和东部地区（包括三巴旺）已根据其较高的地表温度测量结果（即温泉），确定具有地热潜力。”

有想过三巴旺温泉的地热能也能用来发电吗？政府正与科研人员合作探索本地北部和东部利用地热能发电的潜力，如果证实可行，地热能将可成为除太阳能以外我国本土清洁能源的新来源，并降低电力行业的碳排放。