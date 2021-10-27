逾2100义工参加职总平价课本分享计划 人数增加近两成历来最多 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 教育部长陈振声（左）与职总平价集团总裁谢健平一起在淡滨尼天地启动平价课本分享计划。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 职总平价课本分享计划连续第二年在冠病疫情下举办，今年不但开放更多收集站供公众捐赠课本，参与的义工人数也是活动举办以来最多的。职总平价合作社的课本分享计划（Share-a-Textbook）迈入第39个年头，今年有超过2100名义工报名参加活动，比去年的约1800人增加了近20％，是自1983年来最多人数的一次。他们将帮忙收集公众捐赠的课本，分配给有需要的人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 可持续发展 捐赠 平价书本计划 Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回 本地成功繁殖濒危细纹斑马