逾2100义工参加职总平价课本分享计划 人数增加近两成历来最多

职总平价课本分享计划连续第二年在冠病疫情下举办，今年不但开放更多收集站供公众捐赠课本，参与的义工人数也是活动举办以来最多的。

职总平价合作社的课本分享计划（Share-a-Textbook）迈入第39个年头，今年有超过2100名义工报名参加活动，比去年的约1800人增加了近20％，是自1983年来最多人数的一次。他们将帮忙收集公众捐赠的课本，分配给有需要的人。