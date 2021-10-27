傅海燕：低碳新加坡计划可助企业监督及降低碳排放 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 为应对气候变化，有效减少碳排放，新加坡碳定价领导联盟推出“低碳新加坡”计划，帮助企业监督并降低碳排放。永续发展与环境部长傅海燕昨天在全球契约新加坡网络的企业可持续发展年度峰会上，宣布这项计划。低碳新加坡计划（LowCarbonSG）由新加坡碳定价领导联盟推出，得到国家环境局和新加坡企业发展局的支持。这项为期18个月的计划，旨在提高公司对气候风险的认知，指导企业监测并减少碳排放。目前已有152家公司的247名员工，从中提高了碳排放意识及其相关知识与技能。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 气候变化 可持续发展 圣淘沙名胜世界 Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回 本地成功繁殖濒危细纹斑马