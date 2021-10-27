第三型骨痛热症病例逾半 环境局呼吁公众谨慎防蚊 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 国人普遍缺乏群体免疫的第三型病毒，自今年5月以来已占了骨痛热症总病例超过50%，骨痛热症病例年底可能因此增加，国家环境局呼吁公众谨慎防蚊。根据环境局昨天发布的文告，本地今年至今已有超过4500起骨痛热症病例，目前活跃的黑区有12个。文告指出，全岛各地的伊蚊数量增加，今年9月相比8月多22％。其中芽笼峇鲁、惹兰白锡（Jalan Berseh）/吉兰丹巷（Kelantan Lane）/吉兰丹路、日拉邦路（Jelapang Road）和兀兰81街的伊蚊数量较高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 骨痛热症 伊蚊 Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回 本地成功繁殖濒危细纹斑马