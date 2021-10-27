许兄弟获颁2亿多元合同 大士供水回收厂装置反应器 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 公用事业局宣布颁发总值2亿零70万元的合同，包括在大士供水回收厂内装置世界最大的陶瓷膜生物反应器。装置最大陶瓷膜生物反应器获颁合约的是许兄弟建筑土木工程公司（Koh Brothers Building & Civil Engineering Contractor），它将承包大士供水回收厂内首个工业废水处理设施（Industrial Liquids Modules，简称ILM）的机械和电力工程，包括装置上述反应器。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 许兄弟建筑土木工程公司（Koh Brothers Building & Civil Engineering Contractor） 公用事业局（PUB） 大士供水回收厂 陶瓷膜生物反应器（Ceramic Membrane Bioreactor） 工业废水处理设施（ Industrial Liquids Modules） Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回 本地成功繁殖濒危细纹斑马