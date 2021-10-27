许兄弟获颁2亿多元合同 大士供水回收厂装置反应器

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来自 / 联合早报

文 /
傅丽云

发布 / 2021年10月27日 5:00 AM

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公用事业局宣布颁发总值2亿零70万元的合同，包括在大士供水回收厂内装置世界最大的陶瓷膜生物反应器。

装置最大陶瓷膜生物反应器

获颁合约的是许兄弟建筑土木工程公司（Koh Brothers Building & Civil Engineering Contractor），它将承包大士供水回收厂内首个工业废水处理设施（Industrial Liquids Modules，简称ILM）的机械和电力工程，包括装置上述反应器。

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