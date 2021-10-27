印尼华裔青年莫里诺乐于在协助弱势家庭改造居住环境的过程中与其他义工交流，也从中了解社会各群体的生活情况。

填补缝隙、刮掉旧漆、刷上新漆……印度尼西亚华裔青年莫里诺最初加入仁人家园本地义工团队时，对这些差事一窍不通。但如今，他已渐渐上手，更乐于在协助弱势家庭改造居住环境的过程中与其他义工交流，也从中了解社会各群体的生活情况。

新加坡管理大学学生拉塞尔·莫里诺（Russel Morino，19岁）是仁人家园（Habitat for Humanity Singapore）关爱家居计划（Project HomeWorks）的义工之一。

义工们通常会与弱势群体合作，依据他们的需求展开清理杂物、保持环境整洁等家居改造事项，让他们拥有卫生安全的家。

莫里诺受访时透露，他约七年前为了求学与家人到本地定居后，一直想找机会当义工。

他偶然搜索到关爱家居计划资料，觉得蛮有趣的，于是在前年加入，每月尽量抽出两天去当义工。但受防疫措施影响，如今好些义工活动被迫取消。

谈及当义工的挑战，莫里诺说：“除了清理物品，义工们一般在改造住家时，得刮掉旧漆、刷上新漆、填补缝隙等，这些我完全没经验。”

他记得，第一次须从天花板上刮掉油漆时，他毫无头绪，需要问其他义工要用哪些工具，慢慢从中学习。

另一次，他在清理一个二房式组屋单位时，被满屋灰尘搞得狂打喷嚏，得戴上口罩完成任务。

尽管挑战不少，莫里诺还是喜欢当义工，与其他义工或屋主聊天，结识新朋友。

当义工让莫里诺对本地弱势群体的贫困生活，还有他们背后的各种辛酸有了更深的体会。下来，他希望能继续当义工，帮助更多人。