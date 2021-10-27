本地成功繁殖濒危细纹斑马 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 摄影 / 林国明 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 首匹在本地出生的细纹斑马名为伊扎拉（Izara），快满月的它已能与妈妈科勒（Kolle）一起吃固体食物。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 继第一只“新加坡制造”的大熊猫崽两个月前呱呱坠地，本地再迎来一个“双色”惊喜——活蹦乱跳的初生细纹斑马。这只雌性小斑马名为伊扎拉（Izara），带有“星星”之意，上个月30日出生的它是首只在本地出生的细纹斑马。万态保育集团（Mandai Wildlife Group）昨天发文告宣布上述消息。就快满月的伊扎拉身上的条纹为红棕色，随着它逐渐长大，条纹颜色也会深化至黑色，加入动物园的“黑白”家族。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 斑马 新加坡动物园 保育 涉抵触远程赌博两男子被查 与另一人串谋企图帮人潜逃 Proofer Bakery公司食品厂发现大量蟑螂老鼠被令停运 16零售店食品召回