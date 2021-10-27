本地成功繁殖濒危细纹斑马

订户

来自 / 联合早报

文 /
尹云芳

摄影 /
林国明

发布 / 2021年10月27日 5:00 AM

首匹在本地出生的细纹斑马名为伊扎拉（Izara），快满月的它已能与妈妈科勒（Kolle）一起吃固体食物。（林国明摄）
首匹在本地出生的细纹斑马名为伊扎拉（Izara），快满月的它已能与妈妈科勒（Kolle）一起吃固体食物。（林国明摄）

字体大小:

继第一只“新加坡制造”的大熊猫崽两个月前呱呱坠地，本地再迎来一个“双色”惊喜——活蹦乱跳的初生细纹斑马。

这只雌性小斑马名为伊扎拉（Izara），带有“星星”之意，上个月30日出生的它是首只在本地出生的细纹斑马。

万态保育集团（Mandai Wildlife Group）昨天发文告宣布上述消息。就快满月的伊扎拉身上的条纹为红棕色，随着它逐渐长大，条纹颜色也会深化至黑色，加入动物园的“黑白”家族。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容