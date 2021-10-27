本地成功繁殖濒危细纹斑马

继第一只“新加坡制造”的大熊猫崽两个月前呱呱坠地，本地再迎来一个“双色”惊喜——活蹦乱跳的初生细纹斑马。

这只雌性小斑马名为伊扎拉（Izara），带有“星星”之意，上个月30日出生的它是首只在本地出生的细纹斑马。

万态保育集团（Mandai Wildlife Group）昨天发文告宣布上述消息。就快满月的伊扎拉身上的条纹为红棕色，随着它逐渐长大，条纹颜色也会深化至黑色，加入动物园的“黑白”家族。