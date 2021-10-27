与卡车相撞打滑旋转180度 轿车司机险丢命

惊险瞬间！卡车在高速公路与轿车相撞，车头几乎180度转向，轿车司机死里逃生。

这起惊险车祸发生于昨天（10月26日）上午11时03分左右，地点是泛岛高速公路（PIE）朝往大士方向，靠近史蒂芬路前的路段。

热心读者拨打《新明日报》24小时热线通报，指车祸涉及一辆白色轿车与一辆卡车。据了解，卡车当时正准备换道，不知何故与轿车发生擦撞，双双紧急刹车。

根据网上流传的一段10秒视频，路过事发处的轿车行车记录器拍下了车祸发生的一幕，画面显示，发生撞击后，白色轿车失控在路中央打滑旋转，最后撞上分界堤，卡车车头则几乎180度转向，并冒出大量白色浓烟。

视频中可见，所幸后方行驶的车辆及电单车及时停下，避免被波及，轿车司机死里逃生，毫发无伤。

车祸发生时，涉事的两辆车因紧急刹车，发出巨大的摩擦声，拍摄到这一幕的女司机也吓得在车内惊声尖叫，直呼：“我的天！”。

她上传了车祸视频后，也在贴文留言表示，若自己再开得慢一些，恐怕就会被牵连了，感叹生命非常脆弱。

“我非常感谢上帝的怜悯，提醒我们生与死只有一线之隔，以及每天都要更珍惜生命。”

警方受询时证实，无人在事故中受伤。案件调查中。

完整报道，请翻阅2021年10月27日的《新明日报》。