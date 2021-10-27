原控误杀前男友 女老板逃监终身

原本被控误杀前男友的殡葬业年轻女老板，昨天（10月26日）获减轻控状，改为被控教唆他人自杀和妨碍司法公正两项罪名，逃过终身监禁的最高刑罚。

《联合晚报》早前报道，城市殡葬服务（City Funeral Singapore）女老板徐雪彬（39岁）去年12月被控一项误杀罪名，指她去年5月16日下午于勿洛水池路第145A的多层停车场，意图造成魏俊祥（32岁）身亡。

被告昨天被改控两项较轻罪名。根据修改后的控状，被告被指意图协助魏俊祥自杀，她曾在案发停车场转动一个氮气桶的阀门四到五次，帮助魏俊祥把桶放好，让氮气灌进一个宜家袋子，促成魏俊祥通过吸取氮气自杀的行为。

另一项控状也指出，被告曾要求另一人把载着涉案氮气桶的车子从停车场开走，被告也丢弃了涉案的宜家袋子，并被指向警员撒谎，称魏俊祥曾告诉她说，案发前两周觉得胸口不适，而她相信魏俊祥是死于心脏病。

案展11月30日进行审前会议。

被告早前面对的误杀控状若罪成，可被判终身监禁，外加鞭刑，或坐牢长达20年，外加罚款或鞭刑。女性可豁免鞭刑。

至于改控后的罪名，妨碍司法公正若罪成，可被判坐牢长达七年，或罚款，或两者兼施。教唆他人自杀若罪成，则可被判坐牢长达10年，同时可另加罚款。

完整报道，请翻阅2021年10月27日的《联合晚报》。