关于黄金地段组屋模式 你需要了解的6件事

你向往在市中心的濒水区生活吗？国家发展部与建屋发展局今天（10月27日）正式公布本地黄金和中央地段组屋的新公共住房模式细节，让各阶国人包括低收入家庭，都有机会和能力，入住地点优越的新组屋或租赁单位。

这个“黄金地段组屋模式”（Prime Location Public Housing，简称PLH）会在哪里落实？对于想要购买屋子的民众来说意味着什么？zaobao.sg为你整理计划重点，助你快速掌握新组屋模式。

1. 为什么要在黄金地段建造新组屋？

李显龙总理2019年宣布，政府计划在本地黄金地段建造新组屋。国家发展部长李智陞解释，政府这么做，主要是为了避免极具吸引力的黄金地段，在市场和经济力量主导下，变成房价非常高的“富人区”，只有经济能力强的人才能在这些优质地点购屋。因此，政府决定通过“黄金地段组屋模式”，抵制这股强大的经济力量，进一步确保新加坡继续保持多元和包容性。

2. 黄金地段组屋模式会在哪里落实？

政府将在黄金地段与市中心如南部濒水区落实黄金地段组屋模式。该模式只适用于未来的公共组屋建造项目，并不影响现有的公共组屋。

黄金地段组屋模式将于11月在梧槽的预购组屋（BTO）销售活动期间试行，该组屋区将包括黄金地段组屋单位及低收入家庭租赁单位。

3. 建屋局如何确保民众负担得起黄金地段的新组屋？

建屋局将在黄金地段组屋模式下，为购买预购组屋的买家提供额外补贴，以确保更多人能负担得起新组屋。不过，这类屋主日后卖屋时，当局将按转售价的某个百分比，回收这些额外津贴，以免对其他地区的预购组屋买家不公平。确切的津贴回收率将在11月梧槽预购组屋项目推出时公布。

4. 如何确保国人都有公平的机会申购黄金地段的新组屋？

对于某些黄金地段的组屋项目，建屋局将相应调整优先分配单位的配额，如减少申请靠近父母或子女家庭而预留的单位比例。这一措施是为了确保更多新加坡人即使没有家人居住在附近也有机会购买黄金地段的组屋。



5. 如何确保长期以往，转售市场中的黄金地段组屋仍在民众的负担范围内？

为避免黄金地段组屋经过转售后逐渐成为富人区，当局将拉高这类单位的转售门槛，只有符合现行预购组屋购买资格的新加坡人，才能购买PLH转售单位。

6. 建屋局如何确保黄金地段组屋保留给真心想要购买屋子给自己住的新加坡公民？

建屋局将对目前黄金地段组屋的最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）从现有的五年延长至10年。此外，屋主也不得出租整个单位，就算过了10年的MOP，屋主也只准出租房间，而不是整个单位。这一限制将适用于向建屋局或从转售市场购买PLH组屋的买家。