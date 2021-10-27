挪公款逾百万 会计师判入狱

投资加密货币尝到甜头，女会计师于是“加码”投资，动用自己“身家”之余，也说服哥哥拿出10万令吉让她代为投资。她后来尝试把钱提出来，投资平台却要她“缴税”，为了拿回血汗钱，女会计师开始挪用公款，10个月内盗取超过311万（约新币100万）！

这名女会计师是来自马来西亚的陈嘉仪（32岁，译音），案发时是新加坡法拉利代理商Ital Auto公司的会计师。她昨日（10月26日）承认一项失信罪，法官一并考虑到她面对的另一项欺骗罪之后，判她坐牢5年11个月。

Ital Auto公司有两家在马国注册的姐妹公司，分别是Komoco Motors和MBSA Automotive。被告负责管理MBSA Automotive的银行账户，她同时也有Komoco Motors银行户头的权限。

去年1月，被告在朋友的介绍下，开始用KPCB的交易平台投资加密货币。她用5000令吉“试水温”，赚到钱初尝甜头后，开始投入更多的钱投资，她的哥哥甚至还转了10万令吉给她，让她代为投资。

被告后来要把钱转入自己的银行户头，平台这时开始给了多个无法完成转账的理由，甚至要她存入更多的钱“缴税”。

心疼血汗钱拿不回，更担心没钱还哥哥，被告绝望之际，决定挪用MBSA银行户头的钱来支付KPCB征收的“税”。

被告从2020年6月29日至今年4月30日的10个月里，共72次非法转账，将MBSA银行户头的311万4517令吉（约新币100万4689元）转移到她的个人银行户头。

完整报道，请翻阅2021年10月27日的《联合晚报》。