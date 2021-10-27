金沙开房起争执 已婚男热水泼女友

火爆叔搞婚外情，带女友上酒店开房，却疑嫌弃房间而起了争执，不仅对女友猛踢掌掴，还拿起一旁的热水泼向她，明天（10月28日）将被控上庭。

警方今早发文告指出，当局于今年4月11日下午1时15分接获通报，指一名51岁男子与一名女郎起争执后，用脚踢她，还掌掴她。

据记者探悉，两人是情侣关系，女友40来岁，来自中国，不过以什么身份入境我国有待确定。

两人早前入住金沙酒店，但进入房间后，火爆叔疑不满女友预订的房间不合他意，两人因此大吵了起来。

期间，女友试图离开房间，却被男子阻挠，两人互相推搡，火爆叔被惹怒，脚踢对方，再打了女友一巴掌，导致她脸红肿。

女友也不甘示弱，和火爆叔拉扯了起来，甚至抓伤对方，然后火爆叔随手从旁边拿了一杯热水就往女友身上泼去。

女友胸口被烫伤后，两人才停止了吵闹，之后就离开了酒店。

女友相信伤势并无大碍，事后报警，火爆叔过后被逮捕。

发电邮给女友女儿 侮辱女友

根据警方文告，调查指火爆叔除了攻击女友外，还发电邮给对方的女儿，并在电邮内侮辱女友。不过，女友女儿是否在新加坡或在中国有待进一步的调查。

他被捕后，明天将在蓄意伤人、刻意骚扰，以及危险手段蓄意伤人的罪名下被控上法庭。

由于火爆叔的行为触犯抵触防止骚扰法令（POHA），罪成者可被判罚款不超过5000元，或坐牢不超过6个月，或两者兼施。

使用危险手段蓄意伤人一旦罪成，可被判坐牢7年、罚款、鞭刑或上述刑罚结合执行。

若蓄意伤人罪成，他也可面对最长3年监禁，或罚款5000元，或两者兼施。