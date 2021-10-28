专为大型商业空间设计 国产“特大号”自动清洁机器人出动

一小时内能够清洁一个足球场大的面积，还能自动回到基座充电及处理废水，本地制造的“特大号”自动清洁机器人能够快速清洁机场、仓库、停车场等大型商业空间，弥补冠病疫情期间清洁行业人力短缺的问题。

本地清洁机器人制造公司LionsBot International昨天推出首款专门为清洁大型商业空间而设计的“特大号”自动清洁机器人Rex（拉丁文“王者”的意思）。这款外形前卫酷炫的机器人在一小时内能清洁一个足球场大的面积，电池操作时间长达六小时，并将于12月在国家美术馆展开清洁工作。