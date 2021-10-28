专为大型商业空间设计 国产“特大号”自动清洁机器人出动 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM Lionsbot推出外形前卫酷炫的大型商业空间清洁机器人“Rex”，它在一小时能内清洁一个足球场大的面积，在碰到障碍物时也能自动避开。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 一小时内能够清洁一个足球场大的面积，还能自动回到基座充电及处理废水，本地制造的“特大号”自动清洁机器人能够快速清洁机场、仓库、停车场等大型商业空间，弥补冠病疫情期间清洁行业人力短缺的问题。本地清洁机器人制造公司LionsBot International昨天推出首款专门为清洁大型商业空间而设计的“特大号”自动清洁机器人Rex（拉丁文“王者”的意思）。这款外形前卫酷炫的机器人在一小时内能清洁一个足球场大的面积，电池操作时间长达六小时，并将于12月在国家美术馆展开清洁工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 清洁机器人 机器人 数码 对预定客房不满意 男子掌掴女友还泼热水