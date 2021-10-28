复制实体系统模拟电网运作 本地开发首个“电网数码孪生” 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 全国电网目前涵盖超过1万8000个变压器、2万7000公里的地底电缆，以及衔接1万1000多个发电站，随着我国开拓再生能源和其他电力来源，电网的运作日后会变得越来越复杂。政府因此与业界合作，利用数码科技复制我国的电力设备和网络，用于模拟和测试它们的运作。简单来说，名为“电网数码孪生”（Power Grid Digital Twin）的项目，如同在数码世界中建立一套与现实世界相同的发电设备和电力网络，以监测设备是否运作正常，及模拟电网在不同情况下的承压能力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Digital Twin 新加坡国际能源周 电网 能源市场管理局 新加坡能源集团 数码 对预定客房不满意 男子掌掴女友还泼热水