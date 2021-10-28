复制实体系统模拟电网运作 本地开发首个“电网数码孪生”

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2021年10月28日 5:00 AM

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全国电网目前涵盖超过1万8000个变压器、2万7000公里的地底电缆，以及衔接1万1000多个发电站，随着我国开拓再生能源和其他电力来源，电网的运作日后会变得越来越复杂。政府因此与业界合作，利用数码科技复制我国的电力设备和网络，用于模拟和测试它们的运作。

简单来说，名为“电网数码孪生”（Power Grid Digital Twin）的项目，如同在数码世界中建立一套与现实世界相同的发电设备和电力网络，以监测设备是否运作正常，及模拟电网在不同情况下的承压能力。

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