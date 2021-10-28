从印尼非法进口1200多公斤肉类海鲜 进口商及董事各罚2万元及1万5000元

非法从印度尼西亚进口1200多公斤的肉类和海鲜等食品，一家进口商昨天被法庭罚款2万元，公司董事也因失职被罚款1万5000元。

根据新加坡食品局和移民与关卡局昨天发布的联合文告，违例的是Reliable运输与物流服务私人有限公司，它是一家蔬果、加工食品与食品用具进口商。

去年10月21日，樟宜空运中心的关卡人员发现Reliable的货运有从印尼进口的“不明肉类产品”，但公司未有合格的进口准证，因此把案件交给食品局调查。