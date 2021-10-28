从印尼非法进口1200多公斤肉类海鲜 进口商及董事各罚2万元及1万5000元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM Reliable运输与物流服务私人有限公司非法从印尼进口1200多公斤的食品，包括肉类与海鲜产品，全被当局起获。（食品局提供） 字体大小: 小 中 大 非法从印度尼西亚进口1200多公斤的肉类和海鲜等食品，一家进口商昨天被法庭罚款2万元，公司董事也因失职被罚款1万5000元。根据新加坡食品局和移民与关卡局昨天发布的联合文告，违例的是Reliable运输与物流服务私人有限公司，它是一家蔬果、加工食品与食品用具进口商。去年10月21日，樟宜空运中心的关卡人员发现Reliable的货运有从印尼进口的“不明肉类产品”，但公司未有合格的进口准证，因此把案件交给食品局调查。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡食品局 非法进口食品 罚款 数码 对预定客房不满意 男子掌掴女友还泼热水