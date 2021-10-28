国大癌症中心与初创公司合作 推出聊天机器人解答遗传性乳癌等问题 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 国大癌症中心和本地人工智能医疗初创公司Bot MD合作，在WhatsApp平台上推出人工智能聊天机器人Angie，为公众解答遗传性乳癌或基因测试等问题。（国大癌症中心和Bot MD提供） 字体大小: 小 中 大 想要了解遗传性乳癌或基因测试却不知从何下手？人工智能聊天机器人Angie可通过WhatsApp为使用者解答疑惑，从检测过程至价格，一键就能得到答案。作为扩展遗传咨询计划的一部分，新加坡国立大学癌症中心和本地人工智能医疗初创公司Bot MD联手合作，在WhatsApp推出人工智能聊天机器人“Angie”，不仅能让公众了解关于遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征和基因测试等信息，也通过容易消化的单元简化患者的基因辅导（genetic counselling）过程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学癌症中心 人工智能 数码 对预定客房不满意 男子掌掴女友还泼热水