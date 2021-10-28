国大癌症中心与初创公司合作 推出聊天机器人解答遗传性乳癌等问题

想要了解遗传性乳癌或基因测试却不知从何下手？人工智能聊天机器人Angie可通过WhatsApp为使用者解答疑惑，从检测过程至价格，一键就能得到答案。

作为扩展遗传咨询计划的一部分，新加坡国立大学癌症中心和本地人工智能医疗初创公司Bot MD联手合作，在WhatsApp推出人工智能聊天机器人“Angie”，不仅能让公众了解关于遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征和基因测试等信息，也通过容易消化的单元简化患者的基因辅导（genetic counselling）过程。