技能型义工服务 吸引专业人士贡献专才行善 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 新加坡护士协会会长王美贞（右）与新加坡护士协会副会长萨哈里（左）认为，专业护士能通过技能型义工服务为慈善事业尽一分力。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 2005年巴基斯坦地震发生后，新加坡护士协会副会长萨哈里随医疗救援团队到克什米尔赈灾，刚搭建好临时诊所后，首位前来求诊的竟是一名临盆在即的产妇。那是萨哈里首次助产，而产妇顺利生下宝宝的过程，令他至今难以忘怀。也是新加坡红十字会学院院长的萨哈里（Sahari Ani），20年来参与20多次海外赈灾行动。拥有40多年护士经验的他说，护理是一门独特且实用的技能。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 文化 社区及青年部 技能型义工服务 关怀新加坡行动 数码 对预定客房不满意 男子掌掴女友还泼热水