技能型义工服务 吸引专业人士贡献专才行善

2005年巴基斯坦地震发生后，新加坡护士协会副会长萨哈里随医疗救援团队到克什米尔赈灾，刚搭建好临时诊所后，首位前来求诊的竟是一名临盆在即的产妇。那是萨哈里首次助产，而产妇顺利生下宝宝的过程，令他至今难以忘怀。

也是新加坡红十字会学院院长的萨哈里（Sahari Ani），20年来参与20多次海外赈灾行动。拥有40多年护士经验的他说，护理是一门独特且实用的技能。