轿车遭前后拦截 倒退撞一交警逃 司机被捕

警方今早（10月28日）截查可疑车辆，岂料一辆汽车疑不肯停下开车逃逸，两辆交警电单车追上，一前一后拦截，此时汽车竟倒退猛撞后方的交警电单车，幸电单车上的交警及时跳车，蒙受轻伤。车辆最终停在芽笼东综合诊所附近，司机已逃之夭夭，但警方过后将他逮捕归案。

这起事故发生在今天上午10时许，一辆可疑的汽车在芽笼东1道第121座组屋附近被截停。记者赶到现场后，发现草地在内的大范围被警方封锁，至少有三辆警车、两辆警电单车，以及七名警员在场调查，气氛紧张。

附近居民林先生（74岁）表示，当时听到外面警车的鸣笛声大作，探出头查看，发现有一辆银色脚车就停在附近的一间综合诊所前的巴士站。

“警车不久后赶到，当时车主已不见踪影，只剩下一名身上满是刺青的30来岁男乘客过后被带上警车。”

据《联合晚报》了解，被截查的是一辆银色三菱汽车，当时它被交警电单车前后包抄，于是汽车倒退撞上后方的交警电单车，幸当时电单车上的交警及时跳车，蒙受轻伤的交警眼看三菱U转要逃走，还踉跄想要向前追去。

附近咖啡店的周小姐（31岁，摊位助手）说，她听到撞击声后，看到交警和电单车一同倒在地上，交警略受轻伤，过后有救护车到场。

《联合晚报》获悉，司机在警方赶来前弃车逃跑，赶抵的警方马上逮捕仍在车里的乘客。经过两个多小时的追捕，据知警方在《联合晚报》截稿前，已经逮捕了司机。