巴西班让公寓峭壁园 登山式电梯 36年后突爆红

巴西班让有36年历史的公寓峭壁园内，有一台罕见的登山式电梯，轨道搭建在22度的山体斜坡上，置身其中面朝大海的风景一览无余，电梯沿着轨道缓缓上升极有特色，充满香港登山缆车的怀旧情怀。

建于巴西班让路的峭壁园（The Palisades）公寓，近日在网上掀起一波关注，大家不约而同将目光聚焦在公寓中独特的登山式电梯，及老公寓的独特设计。

峭壁园依山傍水，面朝巴西班让码头，背靠巴西班让山脚的坡地上。从高角度俯瞰，18个公寓单位两两一对，依次从高到低排列。

两排公寓的中间，正是令网民啧啧称奇的登山式电梯。和一般的电梯不同的是，这台登山式电梯犹如一列小货车，沿着公寓间的轨道缓缓移动。轨道的坡度约22度，电梯缓缓向上移动时，置身其中的居民还可欣赏面朝大海的好风光，十分惬意。

《商业时报》在1983年1月曾报道，峭壁园的设计师杰弗·马隆（Geoff Malone）认为，因为公寓的地势较为特殊，采用一般的电梯设计不符合经济效益，而且安装起来难度太大，因此使用登山式电梯能更好的结合原有的地形。

《海峡时报》在1985年的报道中揭露，这台登山式电梯价值不菲，要价50万建造，这在当时是个十分庞大的数字。当时电梯的建造商透露，登山式电梯比一般电梯价格要贵超过两倍，因此若非在山上建造建筑物，一般发展商不会轻易采用这样的设计。

网友搭乘电梯的视频在网上传开后，不少网民都啧啧称奇，称设计与香港的登山缆车有异曲同工之妙，充满怀旧情怀。

完整报道，请翻阅2021年10月28日《联合晚报》。