一条密码走天下 新加坡人有哪些不好的密码管理习惯？

你是否因为担心记性不好，而使用同一组密码登录不同网站？你有用手机记录密码的习惯吗？

随着疫情蔓延，人们更常在网上购物，电子商务的发展更为迅速。有统计显示，网络用户如今持有的密码数量，比疫情前增加25%。这也意味着每个人平均有多达80组密码，如何管理密码成为关键。

在年终购物季来临之际，谷歌委托市场研究机构YouGov，在今年9月针对逾1万3000名来自新加坡等亚洲11国的民众进行调查，了解他们的密码管理习惯。

根据谷歌今天（10月28日）公布的调查结果，在1100名新加坡受访者中，近六成曾经历数据被盗，或知道有人的数据被盗，而94%承认自己的密码管理习惯非常差。另外，每五个人中，就有三人曾在安全状态不明的网站上进行网购。

谷歌新加坡总监本金（Ben King）说，过去的调查显示，数据外泄的风险，要比数据被盗用高出10倍。“当我们为了方便而分享、循环使用或用容易破解的密码，我们等于让个人资料，包括付款数据置于的极高风险中。”

什么是不良的密码管理习惯？要怎么做才能保障个人数据安全？zaobao.sg为你整理调查重点及贴士，帮助你更好地保障个人网络安全！

新加坡人的四个密码管理陋习

1. 使用同组密码登录多个网站

调查显示，超过八成的新加坡受访者使用同一组密码进入多个网站，而每五个人中就有两人“一条密码走天下”，使用同个密码登录多达10个网站。受访者表示，使用同个密码是因为担心忘记新密码，而且重复使用密码也更加方便。但调查指出，使用同一组密码登录多个网站，个人数据被盗用的风险将倍增。

2. 使用容易破解的密码组合

每三位受访者中就有一人使用容易破解的密码，如数字（生日、纪念日等具有意义的日子，或是邮政编码）和名字（另一半或宠物）。

3. 使用手机记事本应用记录密码

近两成受访者会将密码记录在手机的“记事本”（Notes）应用中，而人们往往不会为记事本加密。

4. 与家人和朋友分享密码

在受访的新加坡民众中，有44%不担心与家人及朋友分享密码。

新加坡人对网络安全越发重视

多数新加坡人的密码管理习惯虽然不理想，但人们的网络安全意识正逐渐提高。超过八成民众表示，如果面对潜在的数据外泄风险，他们会选择立刻更换密码。

此外，有更多人积极采取措施，保护个人数据。70%的受访者表示，他们会为帐号开启双重认证（Two-Factor authentication，简称2FA）功能，即使这么做并非强制性。超过三分之一的新加坡人则表示他们会使用密码管理器。