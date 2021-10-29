下月起政府机构服务 接受以Singpass应用验证身份

下星期一（11月1日）起，公众到政府机构柜台办理手续时可用Singpass应用的数码身份证来验证身份，不必随身携带身份证。

这包括到综合诊疗所看医生、到建屋发展局中心领取新居钥匙，以及在国家图书馆借书等。

一些场所和服务因受法律限制或出于安全考量，仍会要求公众使用实体身份证，例如注册婚姻、办理酒店入住手续以及进入武装部队军营等。政府正在探讨修改相关法律，让数码身份证能在这些地方使用。

不过，进行刑事调查、参加全国考试以及新兵入伍时仍须用实体身份证验证。

全国目前约有97％的15岁及以上新加坡公民和永久居民拥有Singpass账户，Singpass应用用户则超过320万人。

智慧国及数码政府工作团（SNDGG）去年5月为Singpass应用增设数码身份证，并在过去一年多里与其他政府机构合作扩大这个数码证件的使用。工作团还在Singpass应用的最新版本中，把数码身份证移至主页，更方便用户出示证件。

智慧国及数码政府署规划司司长陈志豪受访时指出，数码身份证不会完全取代身份证，但从智慧国的角度来看，数码证件可为公众的日常生活带来更大便利。“出门时不必带钱包，只须带手机就能使用电子付费和数码身份证，感觉我们向前迈进了一大步。”

当局也为数码身份证设置一系列安全措施，包括采用用户最新的证件照，方便职员核实对方身份，以及为用户的证件照增添全息特效（holographic effect）的动态狮子头图像，即使手机也无法截图或录像，这能有效防止他人窜改图像或盗用用户资料。

此外，Singpass只会显示身份证号码最后四个字母，用户须输入密码或扫描脸部或指纹，才会显示完整的号码、姓名和住址等资料。

政府机构也会取消须复印访客身份证的规定，若须索取对方的个人资料，可改用Singpass应用的Verify（验证）功能或使用全国个人资料库MyInfo。

政府正在同私人领域接洽，鼓励更多私人企业接受数码身份证。若进行顺利，公众日后到电信零售店签订新配套或在银行开户头时，也能使用这个数码证件。

Singpass应用不久后会提供不同语言选项，政府下来也会在应用中增添电子驾驶执照和职业执照等数码证件。