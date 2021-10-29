设超过1万台大幅缩短查案时间 警方电眼设置小组 获颁内政部长奖

内政部长奖今年共颁发194个奖项，以表彰在执法行动与计划中表现优越，或在日常工作中表现卓越创新与服务精神的内政人员、小组和机构。

新加坡警察部队在两年内新设超过1万台电眼，大幅缩短警方查案的时间。参与设置警方电眼的小组为本地治安作出贡献，获颁今年的内政部长奖。

在第二轮的警方电眼计划（PolCam 2.0）下，由警方行动局助理局长黄建荣副助理警察总监（51岁）所带领的团队与内政科技局合作，在38个市镇中心、300个邻里中心、100个小贩与熟食中心，以及2000条连道安装了约1万零500台警方电眼。

黄建荣受访时说，新型警方电眼具备视频分析系统，能让警方更快速地查阅画面，寻找与案发事件相关的镜头。

“之前，警方须要动员大量警员，花费上千个小时来检查所记录的画面。如今有了视频分析技术，这个过程加快了许多。”

参与新一轮警方电眼计划的内政科技局联合能力计划管理中心副署长吴秀丽（41岁）说：“在视频分析系统的帮助下，警方在查案时可透过衣服颜色等外部特征来获取线索。”

黄建荣说：“除了外部特征，电眼也能侦察异常情况，如群聚与殴斗事件。这能帮助调查人员迅速逮捕嫌疑人并发现线索。”

为表彰跨机构合作所取得的卓越成果，由黄建荣和吴秀丽所领导的团队都获颁2021年内政部长奖的内政部成就奖。

内政部长奖今年共颁发194个奖项，以表彰在执法行动与计划中表现优越，或在日常工作中表现卓越创新与服务精神的内政人员、小组和机构。

尚穆根表扬内政部官员为保卫新加坡所作贡献

内政部长兼律政部长尚穆根在昨天的颁奖典礼上致辞时指出，科技是提高效率的关键因素，我国大量投资科技，第二轮的警方电眼计划便是其中一个例子。另外，他也表扬内政部官员为保卫新加坡所付出的贡献。他说：“去年的冠病，以及今年德尔塔变种毒株的出现导致过去两年极具挑战，内政人员也因此不得不格外努力。”

另一名获奖者是黄丝带新加坡高级职业指导员陈埃琳（31岁），她获颁内政部长卓越行动奖。去年1月加入职业指导团队的她主要负责为女性前囚犯找寻就业机会。

即便在疫情的笼罩之下，他们每月仍成功为平均60至80名女性前囚犯找到工作。

她说，去年4月实施的病毒阻断措施导致协助囚犯求职的过程变得更为困难。所幸团队花了约两个月的时间进行调整，将与囚犯的面试转为线上进行。

“线上面试的形式为雇主与囚犯接触提供了更多灵活性，也节省了不少时间。去年我们成功为超过2700名囚犯找到工作，比前年高出了5％。”