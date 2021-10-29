支持中小企业食品供应商 职总平价拨款增至250万元

职总平价合作社连续10年推出“中小企业供应商支持和发展计划”，今年拨款总额将增至250万元。

职总平价昨日（10月28日）在第10届“新加坡制造”展销会（made in Singapore Fair）推介仪式上宣布，将中小企业供应商支持和发展计划延长一年，预算将由去年的200万元增至250万元。自2012年启动以来，已有超过500家中小型企业从中获益。