支持中小企业食品供应商 职总平价拨款增至250万元

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年10月29日 5:00 AM

贸工部长颜金勇昨日在第10届“新加坡制造”展销会的推介仪式上鼓励公众支持并购买本地农场、供应商的产品。图为一名顾客在淡滨尼职总平价超市选购本地生产蔬菜。（白艳琳摄）
贸工部长颜金勇昨日在第10届“新加坡制造”展销会的推介仪式上鼓励公众支持并购买本地农场、供应商的产品。图为一名顾客在淡滨尼职总平价超市选购本地生产蔬菜。（白艳琳摄）

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职总平价合作社连续10年推出“中小企业供应商支持和发展计划”，今年拨款总额将增至250万元。

职总平价昨日（10月28日）在第10届“新加坡制造”展销会（made in Singapore Fair）推介仪式上宣布，将中小企业供应商支持和发展计划延长一年，预算将由去年的200万元增至250万元。自2012年启动以来，已有超过500家中小型企业从中获益。

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