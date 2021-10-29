支持中小企业食品供应商 职总平价拨款增至250万元 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM 贸工部长颜金勇昨日在第10届“新加坡制造”展销会的推介仪式上鼓励公众支持并购买本地农场、供应商的产品。图为一名顾客在淡滨尼职总平价超市选购本地生产蔬菜。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 职总平价合作社连续10年推出“中小企业供应商支持和发展计划”，今年拨款总额将增至250万元。职总平价昨日（10月28日）在第10届“新加坡制造”展销会（made in Singapore Fair）推介仪式上宣布，将中小企业供应商支持和发展计划延长一年，预算将由去年的200万元增至250万元。自2012年启动以来，已有超过500家中小型企业从中获益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 颜金勇 中小型企业 职总平价 食品制造业 中小企业 夜空下的天使 早数码