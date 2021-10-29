确保女佣与雇主彼此适应 12月起中介首三个月须查女佣近况一次

查询女佣近况时，女佣中介须填写一份检查清单，同时保留相关记录。人力局将对不遵守新规定的违例者展开执法行动。

从12月起，女佣到雇主家开始工作后的三个月内，中介必须至少查问女佣近况一次，以确保女佣已适应新环境，并且雇主也认为她们适合这份工作。

根据人力部昨天（10月28日）发的文告，所有女佣中介都须在雇佣中介执照条件下，遵守上述新规定。中介可透过电话或是当面查问女佣在新雇主家的情况。

查询女佣近况时，女佣中介须填写一份检查清单，同时保留相关记录。当局进行例行审查时，中介须出示填好的清单，证明他们已妥善完成检查。当局将对不遵守新规定的违例者展开执法行动。

人力部指出，女佣中介是促成女佣与雇主配对过程的关键中间人。查看女佣是否好好安顿下来，而且也适合雇主，是非常重要的过程。女佣中介也能阐明与聘请女佣有关的规范和标准。

目前，有些中介已将配对后的检查纳入日常作业流程，以确保雇佣双方都能顺利建立起新的工作关系。

新加坡劳务中介协会也与人力部合作，制定了一套女佣中介在查看女佣近况时，可参考的指导原则。根据雇佣中介法令，违反执照条件者可面对的最高刑罚为不超过5000元罚款，或不超过六个月监禁，或两者兼施。除了面对法庭判刑，人力部也可能撤销中介的执照，以及没收他们的保证金，这要视中介累计了多少违例记分（demerit points）而定。

12HIRE女佣介绍所负责人林慧惠对新规定表示欢迎。她透露，目前会在女佣到新雇主家工作后的第一周先询问一次她们的近况，向雇主了解双方是否能好好相处；第二次询问则安排在女佣工作一个月后。如果这两次询问后大致上都没事，他们下来一般不会特别跟进，毕竟一些雇主不喜欢一直被打扰。

如果女佣入职一个月内有任何不愉快，介绍所也会询问雇主，是否希望他们介入帮忙。

尽管当局下来规定女佣中介须按照清单查询女佣近况，但林慧惠认为，这对作业流程影响不大。“有了官方记录，对雇佣双方还有我们来说都多了保障。如果女佣针对某件事投诉，我们也有文件记录。”

提早援助有助降低转让率

林慧惠也说，在女佣入职初期提早介入给予援助，有助降低女佣转让率。尤其疫情持续蔓延，要引进外籍女佣并不容易。

卫生部长王乙康上周宣布，人力部将把获准入境我国的外籍女佣人数，从目前的每周200人增至每周1000人。

黄诗涵（29岁，项目经理）的现任女佣即将在年底离职，她新聘请的女佣预计12月初来新。她透露，现任女佣的中介在女佣入职初期并没联络她，但她不清楚中介是否有联系女佣关心她的近况。她认为，女佣中介在女佣入职前几个月应该更积极扮演中间人的角色。如果女佣有任何不自在的地方，中介也能尝试解决。“毕竟她们人生地不熟，要适应新生活不容易。”