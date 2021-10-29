政府原则上接受工作小组建议 下来几年逐步落实应对家暴措施 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 卢慧菁 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM 社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（前排中）昨天走访蔡厝港的飞跃家庭服务中心，了解该中心推行强化版婚姻预备课程的进展。他与飞跃社区服务强化家庭部区域副主管杨淑云（前排左）、执行长林孔怀（前排右）、飞跃婚姻支援部主管陈如意（后排左起），以及蔡厝港飞跃家庭服务中心主管郑双文合影。（社会及家庭发展部提供） 字体大小: 小 中 大 政府原则上接受家庭暴力工作小组就抗衡家暴所提出的所有建议，并会在下来几年逐步落实有关措施。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高昨天（10月28日）走访蔡厝港3道的飞跃家庭服务中心，了解中心强化版婚姻预备课程。他受访时说，政府近期会率先实施的措施包括为全国防暴求助热线增添数码举报管道，以及同社会服务机构合作，加强婚姻预备课程的内容。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 家暴工作小组 社会及家庭发展部 马善高 夜空下的天使 早数码