政府原则上接受工作小组建议 下来几年逐步落实应对家暴措施

政府原则上接受家庭暴力工作小组就抗衡家暴所提出的所有建议，并会在下来几年逐步落实有关措施。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高昨天（10月28日）走访蔡厝港3道的飞跃家庭服务中心，了解中心强化版婚姻预备课程。他受访时说，政府近期会率先实施的措施包括为全国防暴求助热线增添数码举报管道，以及同社会服务机构合作，加强婚姻预备课程的内容。