袁凤娟约25年前加入护士行列，目前是黄廷方综合医院的一名临床护理导师。为了好好陪伴孩子们成长，她在大女儿2003年出生后，选择长期值夜班。

过去近20年，袁凤娟白天是孩子的妈妈，晚上则成为医院病患的守护天使。

袁凤娟（49岁）约25年前加入护士行列，目前是黄廷方综合医院的一名临床护理导师。大女儿2003年出生后，袁凤娟选择长期值夜班，晚上约9时开工，早上约7时30分下班，主要在医院紧急部门工作。

她说，要是值早班，下午放工后就已很疲倦；要是值下午班，晚上11时到家后，孩子都睡着了。“我在单亲家庭长大，小时候得帮忙照顾两个弟弟，所以比较吃得起苦。我放心不下孩子，很想好好陪伴他们成长，因此作出这个决定。”

袁凤娟坦言，孩子还小时，日子确实很辛苦，但庆幸丈夫和家中长辈都非常支持她。

“要是我得加班，丈夫又要出外工作，家婆就会到我家帮忙看孩子和煮饭，让我有时间休息。四个孩子已慢慢长大，最大的18岁，最小的12岁，我已记不清怎么熬过来的，但也逐渐习惯这种生活。”

夜深人静时，工作起来会否更吃力？袁凤娟说，在紧急部门，医护人员一刻都闲不下来。这一秒可能是有刀伤的病患，下一秒则是喝醉酒的患者。碰到后者，护士既无奈又没辙。

“他们不知道自己在做什么，有的会飙脏话，有的躺在地上不要上病床，我们只能请男护士帮忙……现在是疫情时期，我们还得小心防疫，碰到这种情况，真是让人头疼。”

袁凤娟提到，这些年来，最让她记忆犹新的是2005年处理的一起病例。一个三岁的小女孩被父母虐待，被送到医院后，医生和护士抢救了三个多小时，但还是救不了她。

“她头发卷卷的很可爱，当时我们都百感交集。”