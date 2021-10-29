过去28天 本地5373名孩童染疫

本地过去28天有5373名12岁以下的孩童染疫；单单在前天就有416名。

《新明日报》记者统计卫生部每日文告的本地病例数发现，过去28天，0至11岁的染疫孩童达5373人，单在前天（10月27日）一天内就增了416起病例。

美国食品与药物管理局（FDA）专家委员会日前以17票赞成、零票反对、一票弃权的表决结果，支持在紧急授权下向5岁至11岁儿童提供辉瑞疫苗。若获得FDA批准，美国上述年龄段的孩童预计可在下月中开始接种辉瑞疫苗。

针对12岁以下孩童接种疫苗，本地专家伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科医生林丽明指出，本地应该会密切观察世界各地信使核糖核酸（mRNA）疫苗接种经验，包括美国、欧盟等，才决定是否让本地孩童接种。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授表示，本地很少有儿童因染疫而重病，因此若让孩童接种疫苗相信是自愿而非强制性的，或也有可能在获得更多数据之前，仅让高危儿童或家里有高危人群的孩童接种疫苗。

国大苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授则指出，当局可能会等美国大规模接种后获得一些早期数据，然后再做出决定。

传染病专家梁浩楠医生则认为，本地是否会给孩童接种疫苗要等卫生科学局的决定。“受感染的儿童不太可能得重症进入加护病房，所以我们需要权衡得病、住院和疫苗副作用的风险再来做决定。”

不过受访专家一致认为，儿童接种疫苗有不少好处。

古阿烈（Alex Cook）副教授说：“儿童接种疫苗可以让家长们更加放心让孩子们去上学。随着边境重新开放，也可能方便旅行。”

梁浩楠医生表示，儿童有可能把病毒传给家中的年长者，而年长者一旦染疫很可能给医院造成负担，因此给孩童接种或可避免这种情况。

林丽明指出，虽然孩童染病重症风险低，但其它国家仍有一小部分的孩童出现重症、死亡的情况。而且，只要病毒可以在未接种疫苗的人群中传播，它就可以变异成更危险的变种。

完整报道，请翻阅2021年10月29日的《新明日报》。