50盆栽堆走廊 居民申诉像“滨海湾花园”

居民申诉，邻居在走道上摆放超过50个盆栽，犹如小滨海湾花园，担心屋子卖不出。

住在盛港安谷路（Anchorvale Road）第308A座组屋17楼的读者卓先生（53岁，德士司机）告诉记者，他九年前搬入该处，就发现邻居单位外的走廊堆有杂物，两年前开始，情况更为严重。

“走廊外摆了许多盆栽，有花有草，像迷你型的滨海湾花园，但邻居又不打扫，有时落叶花瓣被吹到我门外，我反而需时常打扫。”