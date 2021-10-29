50盆栽堆走廊 居民申诉像“滨海湾花园”

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来自 / 新明日报

文 /
​​​​​​​张汐莹 刘丽敏

摄影 /
庄耿闻

发布 / 2021年10月29日 2:40 PM

走廊延伸到电梯处都摆放着盆栽与杂物。
走廊延伸到电梯处都摆放着盆栽与杂物。

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居民申诉，邻居在走道上摆放超过50个盆栽，犹如小滨海湾花园，担心屋子卖不出。

住在盛港安谷路（Anchorvale Road）第308A座组屋17楼的读者卓先生（53岁，德士司机）告诉记者，他九年前搬入该处，就发现邻居单位外的走廊堆有杂物，两年前开始，情况更为严重。

“走廊外摆了许多盆栽，有花有草，像迷你型的滨海湾花园，但邻居又不打扫，有时落叶花瓣被吹到我门外，我反而需时常打扫。”

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