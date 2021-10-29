50盆栽堆走廊 居民申诉像“滨海湾花园” 订户 来自 / 新明日报 文 / 张汐莹 刘丽敏 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年10月29日 2:40 PM 走廊延伸到电梯处都摆放着盆栽与杂物。 字体大小: 小 中 大 居民申诉，邻居在走道上摆放超过50个盆栽，犹如小滨海湾花园，担心屋子卖不出。住在盛港安谷路（Anchorvale Road）第308A座组屋17楼的读者卓先生（53岁，德士司机）告诉记者，他九年前搬入该处，就发现邻居单位外的走廊堆有杂物，两年前开始，情况更为严重。“走廊外摆了许多盆栽，有花有草，像迷你型的滨海湾花园，但邻居又不打扫，有时落叶花瓣被吹到我门外，我反而需时常打扫。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 邻里纠纷 盛港 安谷路 Anchorvale Road 盆栽 滨海花园 男婴被哄抱入睡后死亡 验尸庭裁定为悬案 被安全大使提醒戴好口罩 男子爆粗丢凳子被捕