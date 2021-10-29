邻居开门惊见蛆虫 年轻男变腐尸

过去一周马西岭某栋组屋传出阵阵臭味，居民以为是楼下飘来垃圾或死老鼠的异味，一直不以为意。直到今早（10月29日）男邻居发现隔壁单位爬出数十只蛆虫，吓得立刻报警，才揭发隔壁的年轻男住户已毙命多日，变成腐尸。

这起事故发生在马西岭巷第18座组屋的四楼单位。两名居民今早约7点要出门跑步，结果一开门发现门前有数十只蛆虫在走廊地上蠕动，把他吓了一跳。

居民古玛（巴士车长）受访时说：“我们检查这些虫从哪里来，一看发现是从隔壁单位的门缝爬出来的，我们就知道里面出事了。”

与他一起发现蛆虫的钱德拉则说：“其实过去一周我们都会闻到臭味，但这味道有一阵没一阵的，我们以为是附近飘来的垃圾气味。”

两人说，今早报警后警员上门多次拍门，但无人回应，后来请开锁匠把门弄开，一开门臭味扑鼻而来，进入屋内发现一名男子倒卧在家中客厅，尸体已经腐烂，屋内有无数蛆虫在蠕动。

另一邻居刘光亮（63岁，退休人士）则说，事发单位的居民约3年前搬来，原本住有一对六旬夫妇和近30岁的儿子，但街坊和此家人并不相熟，不确定目前有几人住在家中。

在此住了近一年的古玛则说，过去一年都只看到一名年轻男子出入事发单位，相信只有他一人住在此处，所以才无人发现他倒卧家中。邻居们皆称，最后一次见到这名男子出现已是约两周前。

警察受询时证实，今早7时16分接获报案，在上述组屋有一起非自然死案件，一名男子被发现躺在屋内一动不动，当场被医疗人员宣告死亡，此案不涉及犯罪行为，调查仍在进行中。

邻居：原本魁梧一个月前突暴瘦

居民称死者身材魁梧，一个多月前发现他突然暴瘦。

一名不愿具名的邻居指出，死者原本是在附近的工业区上班，但自从冠病暴发后，就看到他时常待在家，偶尔会外出打包食物和买啤酒。

刘光亮说，这一家三口相信是来自中国，说话带有很重的口音，邻居们听不明白他们所说的话，渐渐地便减少来往，只有在走廊和电梯碰到时点头打招呼。

他说：“他身高六尺，身材蛮胖的，但9月中我看到他下楼打包食物时，整个人瘦了一圈，我有上前去问他，不过听不清楚他在说什么。”

现场一度传不止死一人

街坊以为屋内有多人居住，现场一度传出事发单位内有不止一人离世。

记者今早走访现场，有居民受访说，由于事发单位之前住有一家三口，所以今早街坊纷纷议论，一度传出单位内不只有超过一名死者，现场谣言四起。

“有人还以为里面仍住有一家三口，所以若有人在里面去世的话，不可能不走出来求助，除非里面的人都遇到不测，所以就有各种猜测。”

但后来确定屋内除了死者外并无他人，仵作把死者遗体抬走后，市镇会今午已派清洁工清前来洗走廊，也把那些蛆虫清理干净。