房东经营中医生意 租户偷病患资料冒领口罩

女房东经营中医生意，马国租户无意间发现存放在住家储藏室的病患资料，于是利用五名病患和另两人的身份证号码，到自动贩卖机冒领可重复使用口罩，并把其中四个寄给马国的家人，最终在昨天（10月28日）被判坐牢一周。

马来西亚籍被告李志宏（音译，42岁）是本地永久居民，面对一项欺骗控状。案发时他和一名女房东同住，后者经营中医生意，家中因此放有病患的记录。

根据案情，今年2月间，淡马锡基金会宣布开始第四轮全国口罩分发活动，每名本地居民可到口罩贩卖机输入身份证号码，领取一个Livinguard口罩。每个口罩的零售价为10元。

3月4日，一名78岁老妇报案称她到贩卖机要领取口罩时，发现口罩已被领走了，但她并未授权给任何人这么做。老妇曾丢失百盛卡，上面有她的身份证号码。

案情显示，被告原来于去年10月底，在三巴旺通道一座组屋底层捡到了这名老妇的百盛卡。他拍下百盛卡的照片后，把卡留在组屋底层的布告栏附近。他原本想要在超市兑换卡里的积分，还向超市职员谎称卡是母亲的，但职员并未允许他使用这张卡。不过，他仍继续保留照片，以备日后“不时之需”。

今年3月1日或较早之前，被告发现房东在家里的储物室存放病患记录，包括病患的身份证号码或外国身份证号码。被告于是萌生利用这些个人资料，冒领额外口罩的念头。

被告偷偷记下五名病患的资料，加上之前丢失百盛卡的老妇，以及另一名男子的资料，前后冒领了七个人的口罩。他把其中四个口罩寄回马国给家人，另三个口罩则在后来交给了警方。

完整报道，请翻阅2021年10月29日的《联合晚报》。