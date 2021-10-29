被提醒戴好口罩 火爆男发飙摔凳

火爆男在宏茂桥城没戴好口罩，安全距离大使上前提醒他，岂料他不仅不领情，还爆粗口大吼大叫，甚至拿走店家前的凳子，被指朝安全距离大使的方向摔下凳子，40岁男子最后在鲁莽行事罪名下被警方逮捕。

事故发生在上星期日（24日）下午3时40左右，地点在宏茂桥城（AMK Hub）。

记者事发后走访现场，一名目击事发经过的店员受访指出，被警方带走的男子，是附近游戏中心的常客。

不愿具名的店员指出，那天男子坐在游戏中心店外的凳子，由于男子没戴好口罩，后来有两名女安全距离大使见状，于是上前叫男子戴好口罩。

双方在过程中也发生争执，男子突然大发脾气，还开始用脏话怒骂安全距离大使；跟着甚至抓起附近的凳子，一把丢在地上。

现场也有其他目击者拍下视频，有网友把视频发给Stomp网站。根据视频，可见男子大骂一轮后，就高举一张凳子用力摔在地上。而面对男子的其中一名身穿红衣的女安全距离大使，则双手交叉在胸前，仍然淡定地应对着男子暴怒的场面。

警方受询时表示，当天3时40分左右接获报案通知，一名40岁男子被安全距离大使提醒他戴好口罩后，他用脏话骂他们。男子还朝安全距离大使的方向扔凳子，他之后在在鲁莽行事罪名下被警方逮捕。

发言人也说，政府严厉看待辱骂安全距离大使的行为，当局会毫不犹豫地采取行动。调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年10月29日的《联合晚报》。