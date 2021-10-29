改名拼改运？从Facebook更名“Meta”看企业改名玄机

美国社交媒体巨头面簿公司（Facebook Inc）在美国时间10月28日正式宣布改名为Meta。

面簿公司表示，改名是为了配合该公司重塑品牌，转而专注于构建“元宇宙”（metaverse），一个他们认为能够取代现有互联网形态的虚拟现实共享环境。值得注意的是，公司旗下的社媒平台面簿，仍会保留原有名称。

公司总裁扎克伯格在解释改名决定时说：“我们的品牌现在与一种产品（指面簿社交媒体平台）联系如此紧密，以至于它不可能代表我们今天正在做的一切，更不用说未来了。”换句话说，面簿公司改名是为了反映现今和将来的业务发展方向。

话虽如此，也有舆论质疑，面簿公司是为了绕开近期的争议和丑闻才选择改名。对此扎克伯格有何反应？市面上还有哪些品牌曾在发展进程中改过名？企业一般会在什么情况下选择易名？zaobao.sg带你了解。

面簿公司为绕开争议易名？

面簿公司前产品经理弗朗西丝·豪根（Frances Haugen）最近以吹哨人身份向美国媒体泄露公司内部文件，指控面簿公司的产品和应用对知名人物和政治人物行使差别待遇、煽动分裂、危害儿童和把营利置于安全之上，让公司陷入新一轮公关危机。

扎克伯格后来在自己的面簿个人页面反击指控，指这是一次有组织的行动，通过选择性地利用泄露文件，为其公司描绘一个“虚假的形象”。

有舆论质疑面簿公司是因为近日深陷丑闻才选择在此时改名，目的是要转移视线，摆脱负面新闻。

不过扎克伯格在接受科技新闻网站The Verge采访时，回应说这样的想法是“荒谬”的。

他说：“与此无关。尽管我认为有些人可能想建立这种联系，但我认为这有点荒谬。假设有的话，我认为你也不会想要在这样的环境下引入新品牌。”

扎克伯格指出，自己是在大约2014年面簿公司开始收购Instagram和WhatsApp时就开始考虑更名，但直到今年早些时候才判断改名的时机到了。

“当人们能够和一家公司建立关系，而这个关系不同于甚至超越人们和公司旗下个别产品的关系，我认为这是好事。”

营销公司Social Element的北美区执行董事库克斯利（Ashley Cooksley）在接受美国商业新闻网站“商业内幕”（Business Insider）采访时指出，面簿公司改名，可让公司经营的个别平台和项目，免受负面新闻牵连。

她说：“如果只是控股公司改名，那大概更多是为了让母公司与面簿产品保持距离。这样面簿的任何毒性都会留在那一个产品里，而不是打着母公司的旗号‘感染’其他的品牌。”

市场研究公司Forrester的研究总监普罗克斯（Mike Proulx）受访时则认为，虽然将面簿公司与面簿平台区分开来有助于缓解混淆的情况，但更名并不会突然消除困扰面簿公司的系统性问题。

公司改名的6种动机

商业网站Visual Capitalist的一篇文章指出，公司改名字的导因一般可以分为六种：社会压力、东山再起、业务范围扩展、起步公司重塑形象、版权问题和停止嘲讽。

在第一种情况下，当一些品牌被人们视为对社会产生负面影响时，公司就会寻找契机更改名字重塑一个正面的形象。

以生产全球最畅销香烟品牌万宝路（Marlboro）的大型烟草公司奥驰亚（Altria）集团为例，这家公司的原名叫菲利普莫里斯（Philip Morris）。为了摆脱与烟草的负面联系，并提振股价和打造一个更好的企业公民形象，公司在2003年改名为奥驰亚。这个英文字源自拉丁字“altus”，即“高”的意思，意味着高绩效。

第二，当一个品牌在消费者心理已经到了一个很不受欢迎和被嫌弃的地步，有关公司就会选择拉倒重来，以一个全新的名字和品牌包装进入市场拉拢人心。

美国最大的有线电视公司康卡斯特（Comcast）就曾经因为公司的客户服务和技术问题而臭名昭著。为了改变形象，公司在2010年决定把新的产品都放在新品牌名字Xfinity旗下推出。

一些耳熟能详的世界品牌如谷歌、苹果公司和Instagram也都在起步阶段和业务扩展后经历过改名的过程。

以谷歌为例，这家公司在起步阶段原来也有个旧名叫“BackRub”（意即背部按摩）。这个名字的由来是因为他们的程序会分析一个网站的“反向链接”，以了解一个网站的重要性和它与其他网站的关联性。不过这个让人啼笑皆非的名字，显然难以让公司创始人拉里·佩奇（Larry Page）满意。他在1997年把公司名字改为“Google”（谷歌）后，又在2015年把公司改名为“Alphabet”，以方便改名后的母公司扩展其他领域的业务。

苹果公司的原名则叫“苹果电脑公司”。不过从热销全球的苹果手机可以看出，他们的产品类型和服务已经远远超出电脑的范围，所以该公司在2007年把名字简化为“苹果”（Apple）也就不足为奇了。

原名为“Garena”的本地科技公司冬海集团，也因为决定拓展电玩以外如电子商务等业务，大力进军海外市场，而在2017年改英文名为“Sea”，因为“Sea”除了是辽阔无边的大海，也恰好是东南亚的简称。

这种业务范围扩展导致公司改名的情况最为普遍，也与面簿如今给出的解释相似。

“Meta”是否真能为面簿公司开创新气象，抹去过去一系列争议，提振投资者和消费者信心，值得拭目以待。