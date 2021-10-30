工资会：总月入若少于2000元 低收入员工应获加薪最少70至90元

最新工资指导原则建议雇主该如何配合业绩逐步好转恢复员工原来薪资、确保低薪员工取得持续收入增长，以及通过培训和创新实现工作和劳动力提升。政府已接受全国工资理事会最新一轮的建议。

全国工资理事会建议雇主为总月入少于2000元的员工加薪4.5%至7.5%，增加幅度至少70元至90元，以确保低收入员工的工资增长赶超工资中位数的增幅。

由劳资政三方组成的工资会昨天公布最新工资指导原则，建议雇主该如何配合业绩逐步好转恢复员工原来薪资、确保低薪员工取得持续的收入增长，以及通过培训和创新来实现工作和劳动力的提升。

政府已接受全国工资理事会最新一轮的建议，新工资指导原则适用期为今年12月至明年11月，将取代去年3月和10月公布的内容。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在一场活动的场边说，工资会罕见地在这两年里召开四次会议，根据当前的经济和劳动力市场状况和前景审议新的建议。“工资会在新指导原则中首次包括针对低薪员工渐进式薪金模式的建议。我鼓励雇主参考这些指导原则，这有助推动企业和劳动力发展。”

工资会主席佘林发昨天在记者会上说：“新指导原则为渐进式薪金的加薪幅度提出建议，这是工资会扮演的新角色，确保低薪员工取得有意义工资增长。”

政府今年8月底宣布接受低收入员工劳资政工作小组建议，包括让工资会建议渐进式薪金模式的加薪幅度。根据工作小组的建议，工资会宣布今年改用总月入少于2000元作为低收入员工的基准点。工资会去年发布补充工资指导时，将低收入定义为基本月薪少于1400元。

总月入包括基本薪金、加班费、佣金、津贴和雇员公积金，但不包括俗称第13个月花红的常年工资补贴、其他花红和雇主公积金。

职总秘书长黄志明昨天也在面簿贴文指出，将低收入员工的定义改为总月入少于2000元，将扩大指导原则的覆盖范围，让更多员工获益。

根据工资会，本地约两成全职居民的总月入在2000元和以下。

工资会指出，定下70元至90元的最低加薪幅度，是为了确保最低收入群体能够获得更高的加薪比率。工资会也吁请雇主为收入相对更低的员工提供更高比率的薪资增长。

工资会再吁雇主采用灵活工资制

工资会说，业绩良好且收入健康增长的雇主，应尽可能达到加薪范围的上限，正在恢复中的企业则可考虑范围的中低端。

至于那些仍面对不景气的行业及企业，工资会建议准备冻结或继续冻结全体员工薪金的雇主，为低收入员工加薪50元；有意减薪的雇主则应改为冻结这些员工的薪资。

为加强我国工资制度的韧性，工资会也再次呼吁雇主采用灵活工资制。工资会也在网上推出灵活工资指南，增进雇主和员工对此工资制的了解。

人力部常任秘书甘泽铨透露，根据最新数据，2020年我国有31.4％员工的薪资包括每月可变动部分（MVC）和常年可变动花红（AVC）。这比2019年的29.1％略有增加。

全国雇主联合会主席叶进国认为，灵活工资制1986年就开始实施，目前覆盖率却不尽如人意。“大家都应该看看灵活工资指南，了解怎么落实这个制度。”