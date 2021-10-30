应对数航班旅客集中抵境 当局探讨开放樟宜机场其他入境厅让通关更顺畅

移民与关卡局正与樟宜机场集团合作，探讨开放使用机场其他入境厅，处理旅客通关程序，以更好地应对航班集中在同一时间段着陆时的入境人流，让通关过程更顺畅。

内政部长兼律政部长尚穆根昨天（10月29日）接受媒体访问，谈及当局计划如何改善不断扩大的疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）的航班旅客通关程序。

预先上网提交申报表格 通关更便捷

昨天着陆的航班，包括四趟分别从哥本哈根、米兰、伦敦和洛杉矶飞抵本地的VTL航班。尚穆根特别走访樟宜机场视察通关情况，尤其是伦敦航班抵境后的情况。他说，旅客是否先上网提交通关文件将让通关体验有所差别。

如果没有遇上多趟航班接踵而来的情况，预先上网提交申报表格的VTL旅客，使用自动通关系统，约20到30秒就能完成通关。

无法自动通关、须由关卡人员亲自检查文件的旅客，如外国游客或幼童则需要花约八到10分钟才能通关。

尚穆根也指出：“随着旅客量增加，当局须确保旅客符合检测条例，通关所需时间可能更长，尤其是当航班接踵而来的时候。”

上周就曾有五趟航班集中在差不多同个时间段着陆，加上许多旅客没有预先上网申报资料，导致他们花了约90分钟才能通关。

其中一名搭乘VTL航班从伦敦飞抵新加坡的男子日前在面簿贴文申诉，VTL访客抵境后排起长长人龙，护照须由关卡人员逐一检查，他是在抵境后才发现须先提交电子入境表格。

尚穆根指出，在冠病疫情暴发前，机场若是碰上多趟航班突然集中在某个时间段降陆的情况，关卡人员可灵活将旅客调往不同通关通道或其他地方完成通关程序，这样的情况需要约40到45分钟才能通关，视旅客人数而定。但如今，因为防疫措施的关系，所面对的通关限制也更多。

目前樟宜机场只有第一和第三搭客大厦投入运作，第二和第四搭客大厦则暂时关闭。机场也采取了多项防疫措施，隔开高风险地区的入境旅客。

尚穆根指出，自VTL计划扩大以来，当局已设法改进通关流程，以缩短通关时间。这包括让填好所须表格的旅客与没填好的分开通关。

他也解释，从低风险国家飞往本地的VTL旅客在抵境后须接受冠病检测，这可花上20到30分钟。有些国家的机场，例如伦敦希思罗机场无须旅客进行抵境检测，整体通关体验因此更顺畅，但旅客回家后还是得预约时间检测。不同国家因此有不同的风险承受度。

VTL计划目前扩大至13个国家，已完成冠病疫苗接种的旅客入境我国后不必隔离，但须在出发前和抵境时接受检测，他们也只能乘搭专属的VTL航班。