仅次于日前5000多起新高 本地新增4248确诊病例

本地新增4248起冠病确诊病例，仅次于三天前5000多起的“异常新高”。再有16人死于冠病并发症，以致本地死亡病例累计380起。

全国加护病房剩94空置床位

由于病例居高不下，全国加护病房仅剩94个空置床位。自当局上周六（23日）公布床位使用率起，这个比率一直处于七八成的高水平。

根据卫生部文告，截至昨天（10月29日），各医院加护病房共有362个床位，其中139个由冠病病患占据，另有129个为非冠病病患所用，剩余的则为空床。

本周三出现5000多起病例时，卫生部形容那是异常现象，但当局昨天并没有就病例破4000说明原因。前天的新增病例则有3432起。

目前有1614名冠病病患住院，其中80人病情不稳定，在加护病房观察；59人情况危急，在加护病房插管；257人在普通病房输氧。

不过，在84％的本地人口已完成疫苗接种的情况下，绝大部分的病例都不需要治疗。在过去28天的9万多起病例中，98.7％无症状或只出现轻微症状。

昨天通报的16起死亡病例年龄介于44岁至90岁，生前都有潜在健康问题，44岁的死者未接种疫苗。

至于其他死者，卫生部已不再列出他们是否已接种等细节。本地累计死亡病例七成以上是在本月逝世的。

昨天的新增病例有3710起来自社区，536起属于客工宿舍，两起从境外输入。

本地过去一周社区病例数较前一周相比为1.15。唯有这个数字跌破一，以及医院资源吃紧的情况缓解，当局才会考虑放宽目前的防疫措施。

正密切监督五感染群

卫生部正密切监督五个感染群。位于达曼裕廊的职总保健合作社乐龄日间护理中心感染群增加两起病例，累计24起。柏兰夷村的德教万缘福利院感染群多了两起，累计81起。

心理卫生学院感染群感染群则增加16起，累计221起；位于黄埔通道第85座组屋的Sparkletots幼儿园感染群增加五起，累计17起；枫叶小熊幼儿园罗央分校感染群增加七起，累计25起。

截至昨天中午，本地病例累计19万2099起。