贯彻重要价值观推进国家治理 陈振声：政治领导人须取信于民 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 第八届新加坡—中国领导力论坛昨天在线上举行，由主管公共服务的教育部长陈振声（前排中）和中共中央组织部常务副部长姜信治（屏幕）联合主持。我国代表团包括通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（前排左）、负责社会服务整合事务的国家发展部长李智陞（前排右）、国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪（后排右），以及卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤（后排左）。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 陈振声昨天在第八届新加坡—中国领导力论坛发表主旨演讲时说，唯才是用和廉洁正直是我国甄选政治领导人时注重的价值观，这些价值观在他们的领导旅程中也不断得到加强。在充满不确定的时代，价值观变得更重要，而一些重要的价值观更应贯彻。主管公共服务的教育部长陈振声说，冠病疫情凸显了政治领导人不仅要准确采取应对措施，也须取信于民，让人民相信政府能竭力维护公共利益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡—中国领导力论坛 新中关系 陈振声 姜信治 当年为养家放弃深造 68岁报读新跃大学 72岁戴四方帽圆梦 咖啡店外种10蕉树 市镇会：非法令清除