贯彻重要价值观推进国家治理 陈振声：政治领导人须取信于民

陈振声昨天在第八届新加坡—中国领导力论坛发表主旨演讲时说，唯才是用和廉洁正直是我国甄选政治领导人时注重的价值观，这些价值观在他们的领导旅程中也不断得到加强。

在充满不确定的时代，价值观变得更重要，而一些重要的价值观更应贯彻。主管公共服务的教育部长陈振声说，冠病疫情凸显了政治领导人不仅要准确采取应对措施，也须取信于民，让人民相信政府能竭力维护公共利益。