疫情限制海外留学 六所大学今年扩招约1000名本地学生 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 包括新跃社科大学在内的六所本地大学去年和今年都扩大了招生名额，以支持那些留学计划被扰乱的本地学生。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 疫情限制学生到海外留学，教育部因此让公立大学灵活招收更多学生，六所大学今年招收的本地学生多了约1000名。教育部昨天（10月29日）发文告说，为支持留学计划受疫情阻挠的本地学生，教育部长陈振声5月宣布将延续去年的做法，给予公立大学更多灵活性扩大招生名额。因此，六所公立大学今年在原本的收生人数基础上，多招收约1000名学生，与去年相似。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 教育部 自主大学 公立大学 冠病19疫情 当年为养家放弃深造 68岁报读新跃大学 72岁戴四方帽圆梦 咖啡店外种10蕉树 市镇会：非法令清除