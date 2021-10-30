疫情限制海外留学 六所大学今年扩招约1000名本地学生

疫情限制学生到海外留学，教育部因此让公立大学灵活招收更多学生，六所大学今年招收的本地学生多了约1000名。

教育部昨天（10月29日）发文告说，为支持留学计划受疫情阻挠的本地学生，教育部长陈振声5月宣布将延续去年的做法，给予公立大学更多灵活性扩大招生名额。

因此，六所公立大学今年在原本的收生人数基础上，多招收约1000名学生，与去年相似。