雇联会：新建议让雇主灵活处理 缩小部分员工收入差距 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 全国工资理事会在新的工资指导原则中，首次建议低薪员工的渐进式薪金阶梯增长幅度。大部分受访协会与工会表示欢迎，但也有的担心雇主面对更大工资成本压力。工资会将以总月入高达2000元作为低收入员工的基准点，不再像以往将低收入定义为基本月薪少于1400元。这将涵盖本地第20个百分位及以下的低薪员工，意味着更多人可从工资会的建议中受益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡制造商总会 新加坡中小企业商会 全国职工总会 渐进式薪金模式 新加坡全国雇主联合会 全国工资理事会 全国工资理事会指导原则 徐芳达 低薪员工 当年为养家放弃深造 68岁报读新跃大学 72岁戴四方帽圆梦 咖啡店外种10蕉树 市镇会：非法令清除