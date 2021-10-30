雇联会：新建议让雇主灵活处理 缩小部分员工收入差距

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

发布 / 2021年10月30日 5:00 AM

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全国工资理事会在新的工资指导原则中，首次建议低薪员工的渐进式薪金阶梯增长幅度。大部分受访协会与工会表示欢迎，但也有的担心雇主面对更大工资成本压力。

工资会将以总月入高达2000元作为低收入员工的基准点，不再像以往将低收入定义为基本月薪少于1400元。这将涵盖本地第20个百分位及以下的低薪员工，意味着更多人可从工资会的建议中受益。

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