民防人员外穿“软骨” 可防背部劳损和肌肉拉伤 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 穿上“软骨”装备后，民防灾难拯救队人员在举起电锯等重型设备时，能确保姿势的准确性，同时减低下背部损伤的概率。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡民防部队人员未来在执行任务时，可通过一种外穿式“软骨”装备，来降低肌肉损伤的概率，从而提高整体效率。民防人员参与的任务往往需要大量的体力与耐力，像是扛起重型医疗物品、进行心肺复苏术（CPR）、从倒塌的建筑或狭窄的空间救出伤亡者等。长此以往，对他们的身体，尤其是下背部可能造成严重的损伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡民防部队 soft exoskeleton 内政科技局 梁献方 杨杰铭 紧急医疗处 灾难拯救队 当年为养家放弃深造 68岁报读新跃大学 72岁戴四方帽圆梦 咖啡店外种10蕉树 市镇会：非法令清除