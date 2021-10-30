民防人员外穿“软骨” 可防背部劳损和肌肉拉伤

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义

发布 / 2021年10月30日 5:00 AM

穿上“软骨”装备后，民防灾难拯救队人员在举起电锯等重型设备时，能确保姿势的准确性，同时减低下背部损伤的概率。（陈渊庄摄）
穿上“软骨”装备后，民防灾难拯救队人员在举起电锯等重型设备时，能确保姿势的准确性，同时减低下背部损伤的概率。（陈渊庄摄）

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新加坡民防部队人员未来在执行任务时，可通过一种外穿式“软骨”装备，来降低肌肉损伤的概率，从而提高整体效率。

民防人员参与的任务往往需要大量的体力与耐力，像是扛起重型医疗物品、进行心肺复苏术（CPR）、从倒塌的建筑或狭窄的空间救出伤亡者等。长此以往，对他们的身体，尤其是下背部可能造成严重的损伤。

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