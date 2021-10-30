民防人员外穿“软骨” 可防背部劳损和肌肉拉伤

新加坡民防部队人员未来在执行任务时，可通过一种外穿式“软骨”装备，来降低肌肉损伤的概率，从而提高整体效率。

民防人员参与的任务往往需要大量的体力与耐力，像是扛起重型医疗物品、进行心肺复苏术（CPR）、从倒塌的建筑或狭窄的空间救出伤亡者等。长此以往，对他们的身体，尤其是下背部可能造成严重的损伤。